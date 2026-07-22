Miércoles 22 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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El Consejo de Estado, confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío que anuló el fallo de la Procuraduría General de la Nación, en primera y segunda instancia, que había sancionado al exsecretario de Hacienda Augusto González Peralta con destitución del cargo e inhabilidad para ejercer puestos públicos por 14 años.

Augusto González Peralta fue secretario de Hacienda del municipio de Armenia en el periodo del gobierno de Luz Piedad Valencia, y fue acusado por el contratista de las obras de valorización Fernando León Diez Cardona de recibir la suma de $7.5 millones de pesos. Por tal motivo, la Procuraduría lo procesó por el delito de cohecho impropio.

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En su defensa, González dijo que no había recibido tal dinero, sin embargo, la Procuraduría insistió en esa tesis, desvirtuada por la defensa, con testigos, donde se argumenta que el señor Diez Cardona nunca indicó que su móvil de ayuda económica haya sido proporcionado para que realizara una u otra gestión a su favor.

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El abogado del exsecretario de hacienda, Jhon Faber Quintero en diálogo con Caracol Radio Armenia explicó “fuimos notificados por el Consejo de Estado de una sentencia dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Augusto González Peralta en contra de la Procuraduría General de la Nación en virtud de la sanción de destitución e inhabilidad que había sido impuesta por ese órgano de control disciplinario en virtud del caso de valorización.

Y agrega “El Doctor Augusto venía siendo investigado por presuntamente haber recibido una serie de dineros en el contexto del macroproceso del contratista de valorización, en ese sentido, pues es una vez finalizado el proceso disciplinario, promovimos la demanda judicial tratando de demostrar la inocencia de Augusto González evidenciando que él nunca incurrió en ningún tipo de falta, que nunca incurrió en una apropiación de dineros públicos y que siempre su gestión estuvo ajustada a derecho”

En un primer momento Tribunal Administrativo falló a favor de él a través de un tránsito normativo por favorabilidad y luego el Consejo de Estado confirmó nuestra tesis alrededor de este asunto dejando sin efecto la sanción disciplinaria del mencionado exfuncionario público, puntualizó el abogado.

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Fueron enviados a la cárcel, los tres capturados en el Quindío como presuntos responsables del homicidio de un menor de edad en el corregimiento de Barcelona

La Policía, Quindío y en coordinación con la Fiscalía Novena Seccional de Armenia, capturaron a 3 presuntos responsables del homicidio de un menor de edad ocurrido en el mes de marzo del año 2026 en el corregimiento de Barcelona en Calarcá.

Más información Martes 21 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Un primer hecho fue capturado Diego Montoya Marín de 27 años de edad por los delitos de homicidio agravado, lesiones personales y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios conocido como alias “Montoya” quien actúo como cómplice del asesinato del menor, Juan Esteban Osorio de 17 años de edad.

Igualmente, tenía registros por los delitos de homicidio en los años 2023 y 2026, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2021 y 2023, así como fuga de presos en el año 2025

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Seguidamente, fue capturado Marlon Osorio Duque de 21 años de edad por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios conocido como alias “Morocho” autor material del hecho.

Durante la diligencia judicial, fueron incautados un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65, 13 cartuchos de diferentes calibres, 42 dosis de cocaína, un celular.

Finalmente, fue capturado a través de orden judicial Alejandro Camacho Montoya de 30 años de edad conocido como alias “Camacho” por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios quien sería coodeterminador en el actuar delincuencial.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización, donde finalizadas las audiencias les fue otorgado medida preventiva de privación de la libertad en establecimiento carcelario.

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Julián Nicolás Barrera Millán, señalado de participar en el homicidio de un joven, de 17 años, en La Tebaida, Quindío.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Quindío le imputó los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; ambas conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, la noche del 1 de julio de 2025, la víctima se encontraba departiendo con unos amigos en vía pública del barrio Cantarito de La Tebaida, donde llegó Barrera Millán conduciendo una motocicleta y en compañía de otro hombre, a quien, al parecer, le ordenó que le disparara al menor de edad.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva la orden de captura contra este hombre en La Tebaida.

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En un 16% incrementaron los homicidios en Armenia, la mayoría relacionados con hechos de intolerancia y tráfico de estupefacientes

Frente a la criminalidad en la capital quindiana, el secretario de Gobierno Carlos Arturo Ramírez sostuvo que existe un incremento en materia de homicidio de un 16% respecto al mismo periodo del año anterior. Destacó que en lo corrido del año se han registrado 64 hechos de criminalidad donde la mayoría están relacionados con el ajuste de cuentas por el tráfico de estupefacientes y también temas relacionados con la intolerancia.

Enfatizó en que vienen implementando diferentes estrategias para hacerle frente a la problemática por lo que establecen operativos en las zonas de mayor afectación y así garantizar la seguridad ciudadana. Asimismo, mencionó que en total han sido cerca de tres menores que han fallecido en ataques sicariales relacionados con el tráfico de estupefacientes.

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Las autoridades reforzaron la seguridad en la cárcel de mediana seguridad Peñas Blancas en Calarcá, Quindío luego de descubrir la excavación de un túnel a las afueras del centro penal con planes de fuga.

Cabe recordar que las directivas del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, INPEC confirmaron que el viernes 17 de julio el personal de custodia del centro penal al hacer la revisión del perímetro de la penitenciaria descubrió la excavación de un túnel al frente de la cárcel.

Hubo consejo extraordinario de seguridad con las autoridades locales de Calarcá, la gobernación del Quindío y el personal del Inpec donde tomaron acciones de verificación, control y revisión más detallada dentro y fuera de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá.

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El secretario del Interior del Quindío Jaime Andrés Pérez al ser consultado por este tema en particular señalo “efectivamente estamos en las investigaciones pertinentes de lo que posiblemente iban a hacer. Vamos a hacer algunos cambios internos de algunos privados de la libertad que presuntamente están implicados en esto y tomaremos decisiones contundentes.

El funcionario agregó que esta semana tendrá una nueva reunión de seguridad con las autoridades encargadas de la seguridad dentro y fuera del centro penal para determinar que otras acciones se van a tomar para evitar este y otros hechos que pueda afectar la seguridad de la cárcel de mediana seguridad Peñas Blancas de Calarcá, Quindío.

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El coronel Carlos Mario Bernal Correa asume la comandancia de la Octava Brigada del Ejército

En las últimas horas se llevó a cabo la ceremonia de transmisión de mando donde entregó su cargo el coronel Julián Andrés Arango y asumió el coronel Carlos Mario Bernal como comandante de la Octava Brigada en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.

En su intervención el coronel saliente Julián Andrés Arango manifestó que se va con la satisfacción del deber cumplido puesto que los resultados obtenidos son el reflejo articulado de las tropas. Evidenció que durante el periodo que estuvo al frente de la comandancia de la Octava Brigada se realizaron importantes resultados operacionales que contribuyeron a la seguridad de la región como es la captura de tres integrantes del frente 57 Yair Bermúdez, ocho capturas de integrantes del Clan del Golfo, recuperación de 14 menores de edad entre otros.

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De otro lado, el coronel entrante Carlos Mario Bernal comandante de la Octava Brigada del Ejército mencionó que desde el momento en que asumió el cargo está a la plena disposición de cada uno de los habitantes de la región para cumplir cada uno de los objetivos.

En cuanto a su hoja de vida, dio a conocer que es un soldado de infantería y estaba desempeñándose como oficial de operaciones en la Octava División en los departamentos de Arauca, Vichada, Casanare y Guainía. Resaltó que cada departamento tiene su complejidad por lo que avanza en la revisión correspondiente en cuanto a inteligencia y operaciones como es el delito de la extorsión por lo que cuentan con el Gaula para enfrentar la amenaza.

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La Secretaría de Hacienda de Armenia recuerda a los contribuyentes que el próximo 31 de julio vence el plazo para acceder al 15 % de descuento por pronto pago del impuesto Predial. Después de esta fecha, el impuesto podrá seguir cancelando sin intereses moratorios hasta el 28 de diciembre de 2026, aunque ya no aplicará el beneficio del descuento.

Con el propósito de facilitar el cumplimiento de esta obligación, la Administración Municipal dispone del Portal Tributario por PSE [ www.armenia.gov.co ], donde los ciudadanos pueden consultar y pagar su impuesto de manera rápida y segura desde cualquier lugar. Quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial podrán hacerlo en las entidades bancarias autorizadas, utilizando la factura oficial expedida por el municipio.

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Las autoridades de Salud en el Quindío exigen a la EPS Asmet Salud un plan de contingencia para el acceso a los servicios y advierten sobre la falta de soluciones ante las deudas que superan los 70 mil millones de pesos

No para la crisis de la salud para los usuarios de Asmet Salud en el departamento puesto que continúa la contención de los servicios y no hay soluciones concretas frente a las deudas con la red pública y privada.

En efecto la secretaria de salud del departamento, Luisa Fernanda Arcila reconoció que es un tema muy preocupante puesto que se han realizado los acercamientos con el agente interventor y vicepresidente financiero nacional con el objetivo de establecer un plan de contingencia para los 55.000 afiliados de la EPS que no cuentan con la prestación de los servicios puesto que solo atienden urgencias vitales.

Enfatizó que uno de los puntos más complejos es el de las deudas entendiendo que Asmet Salud tiene una cartera de 43 mil millones de pesos con la red privada y 35 mil millones con la red pública. Dijo que desde la secretaría de salud trabajan para que el agente interventor se apersone para que exista un plan de contingencia que garantice los servicios.

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En desarrollo del debate propuesto por la Asamblea Departamental del Quindío, el gerente de la Lotería del Quindío, Ricardo Emilio Muñoz Arbeláez, junto con su equipo de trabajo, presentó un balance del estado actual de la entidad y socializó las acciones administrativas, financieras y comerciales que se vienen implementando para superar la contingencia que llevó a la suspensión temporal de los sorteos y avanzar hacia su reactivación.

Uno de los aspectos resaltados durante la exposición fue el respaldo brindado por la Asamblea Departamental con la aprobación de la ordenanza que fortalece patrimonialmente a la Lotería del Quindío: una herramienta que permitirá consolidar el proceso de recuperación de la entidad y avanzar en el propósito de retomar los sorteos, garantizando la sostenibilidad de una empresa que aporta recursos fundamentales para el sistema de salud.

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Con el propósito de seguir fortaleciendo la conectividad aérea del Quindío y consolidar al departamento como un destino turístico competitivo, el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya; junto a la secretaria de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez Zamorano, desarrolló una agenda de trabajo en Bogotá.

La primera reunión se llevó a cabo con funcionarios del Viceministerio de Turismo y de la Aeronáutica Civil, en una reunión que contó con la participación de una delegación de la Alcaldía de Armenia, encabezada por el alcalde James Padilla García, donde se analizaron estrategias para mejorar la conectividad aérea y generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico y turístico de la región.

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Posteriormente, la delegación del Gobierno del Quindío se reunió en las instalaciones de ProColombia con Darío Rodríguez Pérez, delegado de la entidad; y Juan David Pachón, delegado del Comité Intergremial del Quindío, para avanzar en acciones que permitan consolidar, diversificar y fortalecer la conectividad aérea del departamento.

Durante este encuentro también hizo presencia la presidenta de ProColombia, Carmen Cecilia Caballero Villa, quien saludó a la delegación y reiteró la disposición de la entidad para continuar articulando esfuerzos en favor de la promoción turística y la competitividad regional.

Como resultado de ambas reuniones se definieron líneas de trabajo conjuntas orientadas a fortalecer las alianzas entre el Gobierno nacional, las entidades de promoción, los gremios y las administraciones territoriales, con el fin de incrementar el flujo de visitantes, potenciar la promoción del Quindío y generar mejores condiciones para el crecimiento del turismo y la economía regional.

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La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI adjudicó proyectos de obras públicas en los corredores férreos Bogotá-belencito y pacífico con una inversión de $564.958 millones

En el corredor del Pacífico el ganador fue el Consorcio Pacífico 2026, quién tendrá a su cargo el mantenimiento y conservación del corredor ferroviario junto con las actividades de tráfico, operación, gestión ambiental, predial, social y puesta a punto del material rodante asignado a la vía, el cual cuenta con una extensión de 498 kilómetros y una inversión de $280.522 millones.

​En el caso del corredor férreo del Pacífico, se trata del Consorcio Pacífico 2026 quién tendrá a su cargo el mantenimiento y conservación del corredor ferroviario junto con las actividades de tráfico, operación, gestión ambiental, predial, social y puesta a punto del material rodante asignado a la vía, el cual cuenta con una extensión de 498 kilómetros, una inversión de $280.522 millones y cubre los tramos entre Buenaventura-Yumbo-Zarzal-Cartago-La Felisa y el ramal de Zarzal-La Tebaida.

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Entre las principales obligaciones, el Consorcio deberá ejecutar las actividades de control de tráfico, operación, gestión ambiental y social en los tramos Yumbo–Caimalito, y el ramal Zarzal– La Tebaida, y en el tramo priorizado Palmira – Buga se deberán realizar obras para el mejoramiento del corredor férreo.

Julián David Rueda, vicepresidente (e) de Estructuración explicó “En la totalidad del corredor se tiene previsto llevar a cabo labores de administración y vigilancia del corredor, con el fin de garantizar su funcionalidad logística y potenciar su aprovechamiento competitivo en los departamentos de Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío, contribuyendo así a consolidar el modo férreo como una alternativa sostenible y competitiva dentro del sistema de transporte nacional”, explicó

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14 voluntarios de La Cruz Roja – seccional Quindío que fueron a apoyar las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, 4 son estudiantes, docentes de la universidad del Quindío, se trata de Jeyns Plaza Padilla, María Antonia Restrepo Duque, Joselyn Arredondo Torres y Ana Milena López Osorio dejaron todo para decirle sí al servicio humanitario,

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A través de videos y fotografías varios ciudadanos, comunidad y líderes ambientalistas denunciaron que En la tarde del domingo 19 de julio de 2026el río Quindío presentó mucha espuma y mal olor a su paso por la vereda Chagualá Baja, a un lado de la estación de bombeo y bocatoma auxiliar del acueducto operada por las Empresas Pública de Armenia (EPA).

La CRQ realizó nuevos monitoreos en el río Quindío para verificar el origen de la espuma registrada y descartar cualquier agente contaminante, el equipo técnico de la autoridad ambiental realizó toma de muestras y análisis especializados para evaluar parámetros de calidad del agua.

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El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, Juan Esteban Cortes indicó “Aunque este fenómeno ya se ha presentado en años anteriores y una de las hipótesis está asociada a factores naturales como la disminución del caudal, la acumulación de materia orgánica y el aumento de la oxigenación con las lluvias, la CRQ no emitirá conclusiones hasta contar con los resultados de laboratorio.

Trabajamos de manera articulada con las entidades competentes para proteger el río Quindío y mantener un seguimiento permanente de esta importante fuente hídrica.

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La Universidad La Gran Colombia se suma, desde la Red IQ, a la construcción de un banco de proyectos estratégicos para el desarrollo del Quindío que será presentado al nuevo Gobierno nacional

La rectora de la Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, Dra. Bibiana Vélez Medina, y el director Administrativo y Financiero de la institución, ingeniero Manuel Antonio López Botero, participaron en la más reciente reunión de la Red de Instituciones de Educación Superior del Quindío (Red IQ), un espacio de articulación académica e institucional orientado a impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del departamento.

Durante el encuentro, y atendiendo la invitación realizada por los delegados en el Quindío de la comisión de empalme regional del presidente electo de la República, los rectores de las instituciones que integran la Red IQ, junto con sus equipos de planeación y asesores técnicos, consolidaron un banco de proyectos estratégicos de carácter regional, construido desde la institucionalidad local.

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Quindío es sede desde hoy del Encuentro Regional de Ingeniería para los Territorios – Región Andina Centro-Occidental. Durante el encuentro se abordarán temas estratégicos como infraestructura, sostenibilidad, gestión del agua, movilidad y transporte, energía, turismo, competitividad e innovación, entre otros, promoviendo el intercambio de conocimiento y experiencias para fortalecer el desarrollo de las regiones.

El evento se realizará los días 22 y 23 de julio, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en el Auditorio del quinto piso de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. La participación será gratuita, con inscripción previa, y contará con una agenda de conferencias, paneles y espacios de articulación entre la academia, empresarios y las instituciones.

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Como ‘Luis Vidales, el poeta de la incomodidad y la lucidez’ se denominó la conferencia que realizará la Secretaría de Cultura del Quindío en el Museo del Oro Quimbaya este 22 de julio desde las 4:00 p.m., siguiendo con la agenda conmemorativa de los 100 años de la obra ‘Suenan Timbres’, cuya autoría es del homenajeado.

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En deportes, El trabajo constante de los deportistas quindianos, sumado al respaldo permanente de Indeportes Quindío y el Gobierno del Quindío, continúa reflejándose en importantes logros para el deporte del departamento. En esta oportunidad, cuatro atletas fueron convocados para integrar la Selección Colombia que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, una de las competencias del ciclo olímpico más importantes del continente.

La delegación quindiana estará conformada por las destacadas bolicheras Clara Juliana Guerrero y Laura Plazas, el badmintonista Nicolás Morales y la pesista Julieth Jiménez Palechor, quienes vestirán los colores del país gracias a sus sobresalientes resultados y al proceso deportivo que han consolidado durante los últimos años.

Clara Juliana Guerrero, referente del bowling colombiano; Laura Plazas, una de las figuras emergentes de esta disciplina; Nicolás Morales, ubicado entre los mejores exponentes del bádminton nacional y con experiencia en eventos del circuito internacional; y Julieth Palechor, quien continúa consolidándose en el levantamiento de pesas, llevarán consigo el nombre del Quindío a un nuevo escenario internacional.