Quimbaya, Quindío, será epicentro del festival Arte y Farol para resaltar el talento

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Armenia

Desde este viernes 24 de julio y hasta el sábado 25 de julio se vivirá la segunda versión del festival Arte y Farol que es un espacio pensado para disfrutar en familia de la creatividad, la cultura y el talento de los artesanos y emprendedores del municipio de Quimbaya.

Una de las mujeres que realiza los faroles es Mary Luz González, quien manifestó que establecen un proceso para el diseño correspondiente en el que en está ocasión se resaltan las actividades de los campesinos como la pesca, jardinería y artesanas del maíz.

González explicó que como sociedad son ocho mujeres que participan activamente de la elaboración de los faroles e incluso involucran a los mismos miembros de la familia para que colaboren con temas como estructuras y armado.

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Cámara de Comercio

Al respecto, el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada, afirmó que continúan con diferentes eventos en los municipios del departamento y esta vez es este importante festival que, aunque los faroles son tradicionales en el mes de diciembre en Quimbaya decidieron propiciar un espacio para este fin de semana del mes de julio con el fin de fomentar la dinámica económica.

Indicó que el evento se desarrollará en la plaza del municipio, donde habrá faroles en miniatura, una pirámide de faroles donde muestra la altitud del departamento, faroles con todos los municipios, desfile de jeeps y bicicletas con faroles.

Además, reveló que otro de los objetivos es el apoyo a los artesanos y que no sea solo el movimiento fuerte para ellos en el mes de diciembre, sino que en este mes de julio puedan verse beneficiados con este evento.

El horario del evento será desde las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche este viernes 24 y sábado 25 de julio.

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