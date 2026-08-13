Hipopótamo apareció cerca de un colegio en Barrancabermeja: pedirán a un juez que ordene su captura

La Alcaldía de Barrancabermeja anunció que acudirá a un juez para buscar que se ordene la captura y reubicación del hipopótamo que llegó a una zona residencial de la comuna 4.

Contexto: Hipopótamo llegó a zona urbana de Barrancabermeja, Santander: piden capturarlo y reubicarlo

La decisión se tomó después de que el animal fuera visto entre el bario Cincuentenario y El Limonar, a menos de una cuadra del colegio Córdoba.

En el recorrido realizado por las autoridades encontraron vegetación pisoteada, una cerca derribada y huellas que indican que el hipopótamo déspues se desplazó hacia un caño cercano.

Leonardo Granados, secretario de Medio Ambiente de Barrancabermeja, aseguró que la cercanía con el colegio aumenta la preocupación por la seguridad de los niños.

“Estamos a menos de una cuadra del colegio Córdoba, de aquí del Cincuentenario, y por eso estamos trabajando de manera articulada con la Policía Nacional”, señaló.

Alcaldía busca que un juez ordene la captura del hipopótamo

La Alcaldía anunció una acción constitucional contra el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma, entidades a las que señala de tener las facultades para adelantar la captura.

Granados aseguró que desde enero vienen solicitando una intervención y que en abril se realizó una mesa técnica, pero afirmó que todavía no se ha contratado el personal necesario para capturar y reubicar al animal.

“Ya llegó al casco urbano. Como gobierno y con la Policía Nacional estamos actuando, pero tenemos solo facultades de prevención”, indicó.

El Distrito también pidió instalar cámaras trampa para establecer dónde permanece el hipopótamo y facilitar su captura. Una vez localizado, la solicitud es retirarlo del casco urbano y trasladarlo a un lugar adecuado.

Mientras esto ocurre, las autoridades mantienen vigilancia en la comuna 4 y pidieron a la comunidad no acercarse al animal en caso de un nuevo avistamiento.