Maisak estrena “Mejor que Yo”, un adelanto de su próximo álbum: “Vallenatico Pa’ La Disco”

Maisak continúa consolidando su carrera en la música urbana con el lanzamiento de “Mejor que Yo”, un nuevo sencillo que formará parte de “Vallenatico Pa’ La Disco”.

El álbum que verá la luz en los próximos meses y con el que busca fusionar sus raíces caribeñas con sonidos contemporáneos.

La canción aborda el final de una relación desde una perspectiva de amor propio. A través de su letra, el artista habla sobre aceptar una ruptura sin perder de vista el valor personal, transmitiendo el mensaje de que algunas personas dejan una huella difícil de reemplazar.

Según explicó Maisak, el sencillo nació de las historias y experiencias compartidas por sus seguidores, quienes inspiraron una composición enfocada en superar la tusa y transformar las emociones en música.

Además, desarrolla el concepto de “El Círculo”, una propuesta que representa el recorrido de las historias: nacen de las personas, se convierten en canciones y regresan al público a través de la música.

“Mejor que Yo” llega después del éxito de “Te Entiendo” y “Te Entiendo Remix”, colaboración junto a Feid y Maluma que impulsó aún más la proyección del artista.

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En los últimos meses, Maisak también participó como invitado especial de Nicky Jam durante su concierto en el estadio El Campín de Bogotá y continuó su expansión internacional con presentaciones en Ecuador.

El sencillo hace parte de “Vallenatico Pa’ La Disco”, un álbum con el que el cantante busca conectar los sonidos tradicionales del Caribe colombiano con una propuesta urbana dirigida a las nuevas generaciones.

Además de su carrera como intérprete, ha participado como compositor en canciones para artistas como Maluma, Blessd, Peso Pluma, Grupo Frontera, Manuel Turizo y Silvestre Dangond, consolidándose como uno de los talentos con mayor proyección dentro de la nueva generación musical.