Registraduría fija calendario para elección de alcalde en Cartago; votación será el 20 de septiembre

Foto de la Registraduría - Puestos de votación en el exterior

La Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución 7825 del 23 de julio de 2026, mediante la cual estableció el calendario electoral para la nueva elección de alcalde del municipio de Cartago, Valle del Cauca, cuya jornada de votación se llevará a cabo el próximo 20 de septiembre de 2026.

La decisión se adoptó luego de que la Gobernación del Valle del Cauca convocara oficialmente a los nuevos comicios mediante el Decreto 1.03.01-0991, en cumplimiento de las normas constitucionales y legales que regulan la provisión de faltas absolutas en las alcaldías.

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De acuerdo con la resolución, “se fija el calendario electoral con las diferentes etapas preclusivas y actividades que se deben desarrollar para la nueva elección de alcalde en el municipio de Cartago - Valle del Cauca, que se realizará el 20 de septiembre de 2026”.

El cronograma establece que la inscripción de candidatos por parte de partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y promotores del voto en blanco comenzará el 24 de julio y se extenderá hasta el 10 de agosto. Asimismo, el 7 de agosto vencerá el plazo para el registro de comités inscriptores de candidaturas respaldadas por firmas.

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La Registraduría también informó que el 5 de septiembre será la fecha límite para el sorteo y designación de jurados de votación, mientras que el 20 de septiembre se cumplirá la jornada electoral y al día siguiente iniciarán los escrutinios municipales.