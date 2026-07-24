Las reacciones al nombramiento de Didier Blanco como nuevo director de la UNP

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, por medio de sus redes sociales, anunció la designación del ibaguereño Didier Blanco como nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El abogado y poligrafista asumirá el cargo el próximo 7 de agosto.

Las críticas sobre la designación de Didier Blanco en la UNP

Poco después de que se conociera el nombramiento del presidente electo, varios sectores salieron a criticar la designación del nuevo director de la institución encargada de la protección de personas alto riesgo en medio de sus actividades sociales o políticas.

Uno de los primeros en manifestar su inconformidad fue el senador Orlando de la Hoz del partido Pacto Histórico. “Es inaceptable e incoherente que Didier Blanco anunciado como próximo director de la UNP, entidad constitucionalmente encargada de proteger nuestras vida; emita mensajes que estigmatizan a quienes pensamos distinto”.

Por otro lado, el congresista Ariel Ávila de la Alianza Verde, calificó de “extremista y radical” al designado director; y se cuestionó acerca de si “¿está en riesgo la seguridad de líderes y lideresas de oposición y que piensen diferente al gobierno de Abelardo De la Espriella?“.

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Retos que tendrá la nueva dirección de la UNP

Didier Blanco, psicólogo y abogado especialista en derecho penal y disciplinario, llega a una de las instituciones más importantes del país, en cuanto a seguridad de personas en alto nivel de amenaza se trata, por lo que su principal reto será atacar la corrupción y recuperar la confianza en la entidad.

“A todos los funcionarios de la UNP: mi capacidad y compromiso estarán a su servicio para que, juntos, logremos que la entidad aporte a la construcción de la Patria Milagro”, escribió el designado director en su red social X, poco después de ser público su nombramiento.

Por otro lado, Blanco, tendrá que manejar dentro de dos semanas, cuando se posesione el 7 de agosto, la situación de protesta con los sindicatos de la entidad que se viene presentando desde el pasado 21 de julio.