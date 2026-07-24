Este es el orden de la plenaria de la Cámara en la que escucharán a los aspirantes a Contralor

Bogotá. Junio 17 de 2026. En el Capitolio Nacional se desarrollan las últimas sesiones del periodo legislativo del Congreso, con plenarias de Cámara de Representantes y Senado en las que se discuten y votan proyectos antes del cierre de la actual legislatura. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Luego de reprogramar del martes para el lunes 27 de julio, la sesión plenaria, la mesa directiva de la Cámara de Representantes presentó el orden del día en el que escucharán a los aspirantes a Contralor General de la República para el periodo 2026-2030.

La sesión ordinaria está citada para las 3:00 de la tarde, y comenzará con el tradicional llamado a lista y verificación del qourum.

Luego procederán con las entrevistas a los aspirantes que conforman la lista de elegibles para la elección del próximo Contralor General de la República.

Al término de esto, los representantes expondrán sus propuestas y de esta manera finalizará la plenaria del día.

¿Cuál es el orden en el que escucharán a los aspirantes?

-Luis Abadía García

-Rosalba Cabrales Romero

-Andrés Castro

-Karol González

-Jorge Laverde

-Amanda Madrid

-Ana Monsalvo

-Julián Ruiz

-Ana Torres

-Carlos Zuluaga