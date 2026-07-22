Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 jul 2026 Actualizado 12:25

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Montería

Presidente electo Abelardo de la Espriella presidirá empalme regional este 22 de julio en Montería

La administración municipal decretó varias medidas restrictivas para garantizar el normal desarrollo del evento

Presidente electo Abelardo de la Espriella presidirá empalme regional este 22 de julio en Montería. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Presidente electo Abelardo de la Espriella presidirá empalme regional este 22 de julio en Montería. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Presidente electo Abelardo de la Espriella presidirá empalme regional este 22 de julio en Montería. Foto: prensa Alcaldía de Montería.
Montería
Añadir Caracol Radio en Google

Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, anunció que uno de los temas que será prioridad en el empalme regional va dirigido al sector vivienda, teniendo en cuenta el déficit habitacional en la ciudad, el cual se agudizó con las inundaciones del pasado mes de febrero. El evento será presidido por el presidente electo Abelardo de la Espriella este 22 de julio.

“Nosotros le contaremos al presidente en qué vamos y qué está pendiente. La solicitud en materia de vivienda será robusta porque esto es lo que requieren los monterianos y estamos dispuestos a poner los lotes”, expresó el mandatario municipal.

Más información

Tras lo expuesto, la administración municipal decretó varias medidas restrictivas para garantizar el normal desarrollo de la jornada que iniciaría a las 8:00 a.m. en el Centro Verde, margen izquierda de la ciudad de Montería, donde se prohibió el estacionamiento de vehículos en vías aledañas.

Las autoridades también resaltaron la prohibición de parrilleros en moto a partir de las 6:00 a.m., el no uso de dron y otros.

Decreto por empalme regional.

Decreto por empalme regional.

Decreto por empalme regional.

Decreto por empalme regional.

Decreto por empalme presidencial.

Decreto por empalme presidencial.

Decreto por empalme presidencial.

Decreto por empalme presidencial.

Decreto por empalme regional.

Decreto por empalme regional.

Decreto por empalme regional.

Decreto por empalme regional.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir