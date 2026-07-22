Presidente electo Abelardo de la Espriella presidirá empalme regional este 22 de julio en Montería. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, anunció que uno de los temas que será prioridad en el empalme regional va dirigido al sector vivienda, teniendo en cuenta el déficit habitacional en la ciudad, el cual se agudizó con las inundaciones del pasado mes de febrero. El evento será presidido por el presidente electo Abelardo de la Espriella este 22 de julio.

“Nosotros le contaremos al presidente en qué vamos y qué está pendiente. La solicitud en materia de vivienda será robusta porque esto es lo que requieren los monterianos y estamos dispuestos a poner los lotes”, expresó el mandatario municipal.

Tras lo expuesto, la administración municipal decretó varias medidas restrictivas para garantizar el normal desarrollo de la jornada que iniciaría a las 8:00 a.m. en el Centro Verde, margen izquierda de la ciudad de Montería, donde se prohibió el estacionamiento de vehículos en vías aledañas.

Las autoridades también resaltaron la prohibición de parrilleros en moto a partir de las 6:00 a.m., el no uso de dron y otros.

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