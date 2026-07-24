En Ituango, el frente 18 instaló una carga explosiva en un camino por donde transitan niños

Ituango- Antioquia

La Cuarta Brigada del Ejército denunció que el frente 18 instaló un artefacto explosivo improvisado en zona rural del municipio de Ituango, en el norte de Antioquia, que puso en riesgo a la población civil, entre ellos, estudiantes.

Las tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 “Cr. Atanasio Girardot” hallaron el artefacto tipo cantina; tenía una capacidad de 10 litros en un camino rural de la vereda Los Galgos. Según la fuerza pública, este artefacto puso en riesgo a varios menores de edad que utilizan este corredor para desplazarse a las instituciones educativas y a la comunidad en general.

“Poniendo en grave riesgo a la población civil e infringiendo el Derecho Internacional Humanitario”, agregó la Cuarta Brigada en su cuenta de X.

Recordemos que, en Ituango, años “Yomer” o “Dientón” es el cabecilla del frente 18 de las disidencias, por lo que sería esa persona la responsable de ordenar la instalación de este artefacto.