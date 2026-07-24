CAF anunció inversión de 9 mil millones de dólares para Colombia para 2026-2030

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció un marco de financiación por US$9.000 millones para Colombia durante el periodo 2026-2030.

El presidente de la CAF Sergio Díaz Granados aseguró que este monto será el punto de partida para fortalecer la inversión pública y privada en proyectos estratégicos.

“El compromiso de CAF con Colombia es el compromiso con un socio fundador. En la medida en que el banco se fortalece, fortalecemos también la presencia en Colombia. Por eso, después de estas semanas de trabajo con ese equipo presidente, nos complace en anunciar este compromiso, y quiero que el equipo se se ajuste bien el cinturón, porque este es el piso, no el techo”, indicó Díaz.

El paquete financiero estará dirigido a proyectos que impulsen la transformación territorial y productiva del país. Entre las prioridades se encuentran la seguridad energética, el desarrollo de infraestructura para la productividad, el fortalecimiento de los servicios de salud y educación, la modernización del Estado y el apoyo a las regiones.

“Este respaldo llega en el momento en el que Colombia más lo necesita. Esto es un paraguas sobre Colombia que llueve sin parar, y gracias a CAF Colombia tiene posibilidades y va a poder hacer realidad la patria milagro”, indicó De la Espriella.

Aporte de financiación para Colombia

Como parte de esta estrategia, la CAF anunció la firma de un acuerdo con Celsia, respaldado por una línea de crédito de US$100 millones, destinada a fortalecer proyectos de transición energética y garantizar mayor seguridad en el suministro eléctrico.

Uno de los ejes del plan será ampliar el financiamiento directo a entidades territoriales sin necesidad de garantía soberana, una modalidad que la CAF ha venido implementando en Colombia durante los últimos años.

Una parte de los recursos estará destinada a respaldar proyectos de alcaldías y gobernaciones mediante asistencia técnica y financiera, con el propósito de acelerar la ejecución de obras de impacto regional.

En ese contexto, la CAF agradeció la disposición de las administraciones de Medellín y Antioquia para estructurar nuevas iniciativas conjuntas y anticipó que próximamente se anunciarán nuevos proyectos para el departamento.

Durante su intervención, el presidente de la CAF también planteó la necesidad de relanzar la integración andina junto con Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Bolivia, mediante proyectos de interconexión eléctrica, cielos abiertos, cadenas de valor, comercio e infraestructura fronteriza.