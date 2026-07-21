¿Transición democrática en Venezuela?, Marco Rubio anuncia fecha tentativa de diálogos oficiales

Un mes después de que el gobierno interino de Venezuela se reuniese con una exparlamentaria opositora que regresó del exilio para conversar sobre una transición democrática bajo el respaldo de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio anunció la fecha tentativa de las conversaciones para encaminar democráticamente el país.

Rubio detalló que en Venezuela se ha acordado “establecer un formato y un foro no solo para las conversaciones de reconciliación, sino también para iniciar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela“.

Este entendimiento formal establece que las mesas de trabajo conjuntas comenzarán el 1 de agosto. El objetivo directo de estas conversaciones es sentar las bases para iniciar “una ruta política y técnica con objetivos e hitos concretos".

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El secretario de Estado dijo que las primeras conversaciones oficiales comenzarán la primera semana de agosto y consideró que este cronograma es “una propuesta muy significativa y, obviamente, ya veremos cómo evoluciona la situación".

Marco Rubio agregó que la transición deberá ser encabezada por los propios venezolanos y contemplará reformas institucionales orientadas a fortalecer las condiciones para futuros comicios.

El Secretario cerró diciendo que Estados Unidos respaldará los esfuerzos diplomáticos durante esta etapa bajo la expectativa de “ver cómo evoluciona el proceso”.

Las charlas previas

La exparlamentaria Dinorah Figuera, en el exilio hace ocho años, volvió a Venezuela a mediados de junio invitada por Estados Unidos para reunirse con el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, quien la recibió en la sede de la Asamblea Nacional.

El Departamento de Estado subrayó en un comunicado que este encuentro sirve para debatir “una agenda que servirá como hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática”.

El respaldo del gobierno Trump

El Gobierno de Estados Unidos respaldó el inicio de un diálogo. En un comunicado, el Departamento de Estado dio la bienvenida a la reunión celebrada entre Jorge Rodríguez, como presidente de la Asamblea Nacional de 2026 y representante del Gobierno interino venezolano, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, para acordar una agenda que sirva de base a futuras negociaciones.

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Según Estados Unidos, esa agenda contempla prioridades como la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), el restablecimiento de garantías para la participación política y la protección de las libertades civiles necesarias para un debate político abierto.

Horas antes, el Parlamento venezolano controlado por el chavismo informó que, tras la reunión entre Rodríguez y Figuera en Caracas, ambas partes acordaron crear una “mesa técnica y política paritaria” con una agenda y cronogramas concretos orientados al fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la búsqueda de acuerdos para el futuro del país.