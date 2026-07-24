Infraestructura en alerta: regiones advierten rezagos en vías, aeropuertos y proyectos estratégicos

Proyectos estratégicos detenidos, vías terciarias con bajo nivel de ejecución, retrasos en la modernización de aeropuertos y rezagos en el desarrollo de una infraestructura multimodal marcaron el Primer Foro Regional de Infraestructura.

En entrevista con Caracol Radio, gobernadores y representantes del sector coincidieron en que uno de los principales desafíos del próximo Gobierno será acelerar la ejecución de obras que llevan años esperando decisiones y garantizar la continuidad de proyectos fundamentales para el desarrollo económico del país.

El diagnóstico fue compartido por autoridades regionales y líderes del sector: aunque existen iniciativas estructuradas e incluso con fuentes de financiación, muchas siguen sin avanzar al ritmo esperado, mientras persisten brechas que afectan la competitividad, la movilidad y la conexión entre las regiones.

Vías terciarias: el atraso que sigue aislando al campo

Uno de los llamados más insistentes estuvo relacionado con las vías terciarias, las carreteras rurales que permiten conectar a miles de municipios y facilitan el transporte de alimentos, insumos agrícolas y mercancías.

La gobernadora del Tolima y vicepresidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Adriana Magali Matiz, advirtió que el actual Plan Nacional de Desarrollo fijó la meta de intervenir más de 33.000 kilómetros de estas vías, pero hasta ahora solo se han ejecutado poco más de 9.000 kilómetros, cerca del 30 % de lo proyectado.

“No podemos seguir dejando las vías terciarias en un segundo plano. Son fundamentales para conectar al campo con las ciudades y para impulsar la economía de las regiones”, afirmó la mandataria.

Matiz insistió en que el próximo Plan Nacional de Desarrollo debe incluir un capítulo exclusivo para las vías terciarias, acompañado de una fuente de financiación permanente que garantice la continuidad de estas inversiones.

“Necesitamos una política de largo plazo que permita cerrar las brechas de conectividad y responder a las necesidades de los territorios”, agregó.

Aeropuertos y proyectos estratégicos siguen esperando

Las preocupaciones también se concentraron en la infraestructura aeroportuaria. Durante el foro se expuso que, de los 14 aeródromos incluidos en el programa SAES, solo seis han sido contratados, mientras que ocho aún no inician ese proceso. Además, los proyectos adjudicados registran un avance cercano al 3 %, una cifra que evidencia el lento ritmo de ejecución.

A este panorama se suman proyectos estratégicos que continúan represados pese a contar con estudios técnicos, estructuración e incluso mecanismos de financiación.

“El problema no solamente es de plata” afirmó la presidenta de la CCI

Con esa frase, la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), María Consuelo Araujo, resumió uno de los principales diagnósticos.

“El problema no solamente es de plata”, aseguró, al advertir que varios proyectos permanecen detenidos por demoras en la gestión institucional y en los procesos administrativos.

Como ejemplo, mencionó iniciativas como Villeta–Guaduas, La Dorada–Chiriguaná y varios proyectos aeroportuarios que, según explicó, llevan años esperando decisiones para poder iniciar su ejecución.

“Tenemos proyectos estructurados y con fuentes de financiación, pero siguen sin avanzar. Ahí está uno de los grandes retos que tiene el país”, sostuvo.

Para la dirigente gremial, destrabar esas iniciativas permitiría mejorar la competitividad, facilitar el transporte de carga y pasajeros y generar mayor dinamismo económico en las regiones.

La apuesta por una infraestructura multimodal

El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, aseguró que Colombia necesita avanzar hacia una infraestructura que no dependa únicamente de las carreteras.

“No podemos seguir pensando solo en infraestructura vial. El país necesita fortalecer el transporte férreo y fluvial para reducir costos logísticos y ser más competitivo”, afirmó.

El funcionario también recordó que la infraestructura va más allá de las obras de transporte y llamó la atención sobre otras brechas que siguen afectando a millones de colombianos.

“Todavía tenemos cerca de cinco millones de personas sin acceso a agua potable. Esa también es una deuda de infraestructura que debemos resolver”, señaló.

Según explicó, mejorar la conectividad y cerrar esas brechas permitirá impulsar el desarrollo económico de los departamentos y mejorar la calidad de vida de la población.

Un reto que va más allá de construir nuevas obras

Aunque cada uno de los directores en entrevista con Caracol radio abordó problemáticas distintas, el mensaje fue coincidente: Colombia no solo necesita anunciar nuevos proyectos, sino garantizar que los que ya están estructurados puedan ejecutarse.

Los participantes insistieron en que acelerar los procesos de contratación, reducir los tiempos de los trámites, fortalecer la coordinación entre el Gobierno nacional, las regiones y el sector privado, y mantener la continuidad de las políticas públicas serán factores determinantes para cerrar el rezago que hoy enfrenta el país en materia de infraestructura.