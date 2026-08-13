Seis personas fueron judicializadas por presunto tráfico de cocaína en 15 sectores de Tunja

Los cinco hombres fueron enviados a la cárcel, mientras que la mujer fue cobijada con detención domiciliaria por su condición de madre cabeza de familia / Foto: Fiscalía General de la Nación.

Tunja

La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización de seis personas que estarían involucradas en el tráfico local de estupefacientes en Tunja, tras una investigación que permitió identificar presuntas actividades de acopio, distribución y comercialización de cocaína en diferentes sectores de la capital boyacense.

De acuerdo con el organismo investigador, los hechos se habrían presentado durante el primer semestre de 2026 y tendrían como escenario 15 sectores de la ciudad, entre ellos el centro histórico y zonas cercanas a instituciones educativas y universidades.

Entre los judicializados se encuentran Yonatan Esteban Rodríguez Pineda, alias ‘El Rolo’; Joaquín Eduardo Vásquez, alias ‘Chinche’; Yeffer Alfonso Ramírez Roa, alias ‘Domiciliario’; Cristian Iván García Zea, alias ‘El Flaco’, y los ciudadanos venezolanos Octavio Luis Rodríguez Rodríguez, alias ‘Mono Carreta’, y Ruby Ormely Saracual.

Según la Fiscalía, labores de Policía Judicial, que incluyeron interceptaciones de comunicaciones, declaraciones juramentadas, entrevistas y compras controladas, permitieron establecer la manera en que los procesados presuntamente desarrollarían estas actividades ilícitas.

La investigación apunta a que los involucrados habrían comercializado cocaína tanto en puntos fijos como mediante entregas a domicilio.

Con base en los elementos recopilados, un fiscal de la Seccional Boyacá les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargo que, de acuerdo con el comunicado oficial, no fue aceptado por los procesados.

Por decisión judicial, cinco de los hombres fueron enviados a un centro carcelario, mientras que la mujer recibió medida de detención domiciliaria, teniendo en cuenta su condición de madre cabeza de familia.