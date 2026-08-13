Comunidad educativa de San Marcos de Muzo pide evaluar desalojo ante riesgo para 512 estudiantes

Muzo

La comunidad educativa de la institución San Marcos de Muzo pidió evaluar el desalojo y la reubicación de los estudiantes, luego de conocerse los resultados de un estudio de vulnerabilidad que advierte condiciones de riesgo en diferentes sectores de la infraestructura. La preocupación aumentó tras el sismo registrado el pasado 10 de agosto.

La secretaria de Educación de Boyacá, Marcela Blanco, explicó que la situación de este colegio no es nueva y que el departamento viene trabajando desde hace más de un año en la búsqueda de una solución. “Lamentablemente, esta situación viene ya desde hace décadas”, afirmó.

Según Blanco, en 2011 el Ministerio de Educación Nacional intervino la institución con un proyecto para construir nuevas aulas y reemplazar parte de las edificaciones antiguas. Sin embargo, “infortunadamente, en ese momento hubo una terminación anormal del contrato” y la obra quedó inconclusa.

“Solamente quedaron las bases y una parte de la estructura”, explicó la funcionaria, quien señaló que posteriormente se inició un proceso judicial que se prolongó durante varios años. Finalmente, “el fallo es que el contratista no tenía la responsabilidad”, debido a que los recursos asignados inicialmente no eran suficientes para terminar la construcción.

Una vez terminó el proceso, la Gobernación de Boyacá contrató con la UPTC los estudios necesarios para establecer las condiciones de la infraestructura. “La Gobernación de Boyacá inicia un proceso para contratar con la UPTC unos estudios de vulnerabilidad sísmica y patología que se requerían para saber en qué estado estaba esa estructura”, explicó Blanco.

Estudio encontró sectores con riesgo medio y alto

El estudio no solamente evaluó la estructura inconclusa, sino también los bloques antiguos donde actualmente permanecen los estudiantes. “No solamente se hizo el estudio de esa estructura que estaba abandonada por el Ministerio, sino de la parte antigua de los bloques donde en este momento se encuentran nuestros estudiantes”, precisó la secretaria.

De acuerdo con los resultados, existen sectores con diferentes niveles de vulnerabilidad. “La parte antigua está en un riesgo de medio a alto; en unas partes es medio, en otras partes es alto”, afirmó.

Sismo aumentó la preocupación

La situación generó mayor alerta después del movimiento telúrico del 10 de agosto, especialmente en las zonas que ya habían sido identificadas como más vulnerables.

“Con el temblor se vio que en esa parte donde ya se había dicho en el estudio que había más vulnerabilidad, empiezan de pronto también a evidenciar mayor movimiento”, manifestó.

La secretaria también mencionó la aparición de fisuras y otras señales en la estructura. “También se están evidenciando algunas fisuras y, digamos, la placa se está flexionando”, señaló.

Analizan reubicación y clases híbridas

La Secretaría de Educación trabaja con la Alcaldía de Muzo, la institución educativa y los padres de familia para establecer dónde podrían continuar las clases de manera segura.

“Estamos ya con la Alcaldía, también con la rectoría de la institución educativa, tomando decisiones para el plan de contingencia”, explicó.

Una de las primeras tareas es identificar los espacios que sí pueden utilizarse. “Estamos revisando cuáles de las estructuras que existen no están en riesgo para que se puedan ahí estar los estudiantes”, indicó.

También se analizan otras sedes o instalaciones cercanas. “Si hay más edificaciones cercanas o en otras sedes aledañas donde podamos llevar los niños, para que se pueda garantizar la seguridad de los niños de la institución educativa San Marcos y del municipio de Muzo”, agregó.

Construcción por etapas

La Gobernación también contempla la construcción de aulas temporales mientras se adelanta la intervención definitiva. “En lo inmediato se debe hacer el plan de contingencia, pero se debe seguir trabajando para hacer unas aulas temporales mientras que la construcción se termina”, explicó Blanco.

El proyecto podría ejecutarse en dos fases. “Hacer una fase uno de construcción para poder pasar algunas aulas y una fase dos para terminar completamente la institución educativa”, indicó.

La funcionaria sostuvo que el objetivo final es intervenir toda la infraestructura. “La necesidad del municipio es la reconstrucción de la totalidad de la institución educativa, de la infraestructura educativa de esta sede”, afirmó.

Para avanzar en este proceso, ya se cuenta con los estudios de la UPTC. “Ya tenemos los estudios entregados por parte de la UPTC para terminar los diseños ya de las especialidades”, señaló Blanco.

Proyecto superaría los $10.000 millones

La intervención completa requeriría una inversión superior a los 10.000 millones de pesos. “Esta es una obra que en total debe superar los 10.000 millones de pesos y se tiene que hacer de esa manera, por etapas”, explicó la secretaria.

La Gobernación adelanta gestiones ante el Gobierno Nacional para conseguir los recursos faltantes y ha incluido el proyecto dentro de las iniciativas que se gestionan en el Pacto Boyacá: Raíz y Futuro.

“También las gestiones desde la Gobernación de Boyacá para incluir este proyecto en el Pacto Raíz y Futuro en el Ministerio”, manifestó Blanco, quien recordó que se busca la participación del Ministerio de Educación Nacional en la financiación de la solución.

Además, la Alcaldía de Muzo analiza aportar recursos de regalías para contribuir con el proyecto.