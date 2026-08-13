Hospital de Socha suspende servicios a usuarios de Coosalud ante deuda cercana a $680 millones

El servicio de urgencias continuará funcionando las 24 horas, los siete días de la semana, para toda la población.

Socha

La E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Socha suspendió temporalmente algunos servicios para los usuarios afiliados a Coosalud EPS, debido a los retrasos en los pagos y a la falta de legalización del marco contractual para la vigencia 2026.

El gerente de la institución, médico cirujano Leider Santiago Salamanca, explicó que desde el 22 de julio se había solicitado al agente interventor de Coosalud el pago de las obligaciones pendientes.

“El 22 de julio se le envió un comunicado, una solicitud al agente interventor de Coosalud, para que nos hiciera los pagos respectivos correspondientes al tema del mes de junio y julio”, explicó.

También se solicitó avanzar en la formalización contractual y en el incremento correspondiente de la UPC para este año.

“Hasta el momento no tenemos contratos vigentes, ni ha habido el incremento correspondiente de la UPC para la vigencia del 2026”, señaló Salamanca.

El gerente indicó que, ante la falta de respuesta, el hospital decidió suspender algunos servicios. Aunque recibió un giro correspondiente al mes de agosto, los recursos no cubrieron las obligaciones anteriores.

“Sí se recibió un pago, pero solo fue un pago que corresponde al tema del mes de agosto, el tema de cápita. Pero siguen debiendo los meses anteriores”, afirmó.

La deuda, según el directivo, supera los 600 millones de pesos y se acerca a los 680 millones.

Estos son los servicios suspendidos

La suspensión, en la modalidad de evento, comprende terapia física, radiología ambulatoria y laboratorio clínico de segundo nivel.

“Ya se suspendieron desde el día de ayer, pero solo en modalidad de evento”, explicó.

El gerente aclaró que continúan funcionando los servicios de medicina general, enfermería, odontología, laboratorio clínico de primer nivel, vacunación, toma de citologías y transporte asistencial básico.

Además, urgencias continuará funcionando las 24 horas del día, los siete días de la semana, para toda la población, sin importar su EPS.

“Las urgencias se siguen prestando y no se suspenderá el servicio las 24 horas”, reiteró.

Hospital espera respuesta de Coosalud

Salamanca aseguró que el hospital continúa esperando una respuesta de la EPS y que el pasado 10 de agosto volvió a enviar una comunicación.

“Desde el 22 se realizó la primera solicitud y no recibimos respuesta. El 10 de agosto se envió nuevamente otra comunicación. Tampoco se ha tenido respuesta”, manifestó.

El gerente advirtió que la falta de recursos afecta la operación del hospital, especialmente la compra de insumos y reactivos para laboratorio y el pago del personal.

“Son bastantes recursos que a la institución afectan, porque hay que comprar insumos, reactivos para el laboratorio, pagar el personal y todo eso”, señaló.

Finalmente, Salamanca indicó que Coosalud representa aproximadamente entre el 8 % y el 10 % de la población atendida en Socha, mientras que el resto corresponde principalmente a Nueva EPS, entidad con la que también existen retrasos en los pagos, aunque en menor proporción.

“Con Nueva EPS también se va a enviar la solicitud de que nos pongamos al día, porque no es que no hayan girado nada, pero sí no es lo suficiente para cumplir lo que deben cancelar”, dijo.