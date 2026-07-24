María Paula Jiménez asegura que contratación del Aguinaldo Boyacense 2026 se ajusta a la ley

"El proceso se adelanta con total transparencia": alcaldesa encargada de Tunja sobre contratación del Aguinaldo Boyacense 2026 / Foto: Suministrada.

Tunja

La alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez, aseguró que el proceso de contratación para la organización de la versión 71 del Aguinaldo Boyacense 2026 se está desarrollando conforme a la ley y con total transparencia, tras las inquietudes manifestadas por algunos sectores de la ciudadanía.

La mandataria explicó que la apertura anticipada del proceso responde a la necesidad de planificar un evento de gran magnitud que, además de los conciertos, incluye desfiles, carrozas, presentaciones de artistas locales, logística, seguridad y la adecuación de escenarios.

"Este es un evento que requiere una planeación previa. No se trata simplemente de un concierto de seis noches, sino de una celebración con un importante componente cultural que exige una organización responsable y transparente“, afirmó Jiménez.

La alcaldesa encargada enfatizó que la Administración Municipal no está realizando una contratación directa, sino un proceso competitivo que se adelanta bajo los lineamientos del Decreto 092 de 2017 y a través de la plataforma SECOP II, donde cualquier ciudadano puede consultar los documentos y hacer seguimiento a cada etapa.

"El cronograma responde a los tiempos que establece la ley y cualquier ciudadano puede verificar la trazabilidad del proceso en SECOP II. Allí están publicados todos los documentos, garantizando transparencia en cada una de las etapas“, señaló.

Jiménez agregó que las entidades interesadas deben acreditar su experiencia, capacidad técnica y financiera para participar en la convocatoria, y que la propuesta seleccionada será la que mejor responda a las necesidades de la ciudad.

Indicó que la supervisión del convenio quedará en manos de la administración que resulte elegida por voto popular, la cual será la encargada de verificar el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en los documentos precontractuales durante la ejecución del contrato.