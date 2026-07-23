Más de 120 familias de la vereda Las Cañas contarán con un nuevo puesto de salud en Sogamoso

Sogamoso

Cerca de 120 a 130 familias de la vereda Las Cañas, una de las zonas rurales más apartadas de Sogamoso, se beneficiarán con la entrega del nuevo puesto de salud, que permitirá acercar los servicios de atención primaria a esta comunidad y a otros sectores vecinos.

La secretaria de Salud de Sogamoso, Lucy Esperanza Rodríguez, explicó que la remodelación de la infraestructura respondió a una de las prioridades establecidas por la administración municipal para mejorar el acceso a la atención médica en el área rural.

“Esta es una de nuestras veredas más lejanas del municipio y era una de las prioridades del plan de desarrollo, buscando la forma de mejorar el acceso a los servicios de salud para este sector y esta población”, señaló la secretaria.

La funcionaria indicó que el proyecto fue gestionado por la gerencia de Salud Sogamoso ante el Ministerio de Salud, que aprobó una inversión cercana a los 90 millones de pesos para la remodelación de la Unidad Básica de Atención.

“Con estos recursos se logró la remodelación de esta unidad básica y hoy también hace parte integral de las Unidades Básicas de Atención, gracias al trabajo articulado con el departamento”, afirmó Rodríguez.

Según la secretaria, el nuevo puesto de salud ofrecerá servicios de medicina general, odontología, consulta de enfermería, además de las actividades de promoción y prevención. Asimismo, contará con un equipo básico de salud que garantizará la atención de los habitantes del sector.

“Ya tenemos asignado un equipo básico para este territorio, el cual estará garantizando la atención a los usuarios. De esta manera acercamos los servicios de salud a una comunidad que debía desplazarse entre una hora y una hora y media hasta la zona urbana”, manifestó.

Rodríguez precisó que el puesto de salud no prestará servicio las 24 horas, ya que funcionará como un centro de consulta ambulatoria.

“Estará funcionando de lunes a viernes con consulta médica programada, consulta de enfermería y todas las acciones de promoción y prevención, garantizando el acceso a los servicios primarios para la comunidad de Las Cañas y de los sectores aledaños”, explicó.

La secretaria reveló que la administración municipal ya trabaja en un nuevo proyecto para fortalecer la atención en otra zona rural del municipio.

“El señor alcalde, junto con la gerencia de Salud Sogamoso y la Secretaría de Salud, está buscando la posibilidad de remodelar o construir un nuevo puesto de salud en Morca. Hemos tenido dificultades porque aún no se ha conseguido el terreno y este tipo de proyectos debe cumplir varios requisitos exigidos por el Ministerio de Salud”, concluyó.