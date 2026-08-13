San Luis de Gaceno marchará para exigir una salud digna

Concejales y el personero de San Luis de Gaceno convocaron a una marcha pacífica para este lunes 17 de agosto, festivo, a partir de las tres de la tarde.

La movilización partirá de la piscina Arrayanes y recorrerá las calles del municipio bajo la modalidad de plan tortuga, como una forma de llamar la atención sobre las dificultades que enfrentan los usuarios del sistema de salud.

El personero José Orozco explicó que la jornada busca reclamar la defensa del derecho fundamental a la vida y convocar a las diferentes entidades del municipio para que se involucren en esta problemática. Según el funcionario, la movilización pretende convertirse en una expresión colectiva de los habitantes frente a las condiciones de acceso y atención que actualmente enfrentan.

Desde el Concejo Municipal también respaldaron la convocatoria. El presidente de la corporación, Manuel Zarate, invitó a los habitantes a participar y aseguró que la comunidad necesita una atención en salud digna. «...Necesitamos una salud digna, que nuestro municipio lo necesita, que todos los colombianos lo necesitamos...», manifestó el concejal al hacer el llamado a acompañar la jornada.

El concejal Hugo Yair confirmó que la movilización comenzará a las tres de la tarde en la piscina Arrayanes y explicó que se decidió realizarla como un plan tortuga para exigir los derechos de los usuarios. También cuestionó que, según los organizadores, incluso las tutelas promovidas desde la Personería no estarían teniendo respuesta. Los convocantes pidieron llevar prendas y globos blancos como símbolo de la defensa del derecho fundamental a la vida.