Beneficiarios de “Tierra de Bendiciones” exigen respuestas y anuncian acciones en Puerto Boyacá

De acuerdo con los beneficiarios, el proyecto de vivienda "Tierra de Bendiciones", ya estaría terminado, pero la Alcaldía de Puerto Boyacá no ha hecho entrega de los inmuebles / Foto: Suministrada.

Puerto Boyacá

La incertidumbre por la entrega del proyecto de vivienda “Tierra de Bendiciones”, en Puerto Boyacá, llevó a los beneficiarios a anunciar nuevas acciones para exigir respuestas sobre el estado de las obras y la fecha de entrega de las viviendas.

Wilson Valencia, vocero de las familias beneficiarias, aseguró que han acudido a diferentes autoridades y entidades para conocer el avance del proyecto, pero, según afirmó, no han recibido información clara.

“Hemos hecho las cosas de manera legal, de manera jurídica. Hemos escrito a la Personería, a la Alcaldía. Hemos hecho todo lo que se ha hecho informando a las autoridades competentes”, manifestó Valencia.

De acuerdo con el vocero, uno de los principales problemas para los beneficiarios es que, mientras esperan la entrega de las viviendas, permanecen vinculados a una resolución que les impediría acceder a otros programas habitacionales.

“Estamos maniatados, estamos con las manos cruzadas”, expresó Valencia, quien aseguró que las familias no conocen con precisión qué está ocurriendo con las viviendas.

El representante de los beneficiarios sostuvo además que algunas casas estarían prácticamente terminadas, aunque todavía tendrían pendientes algunos detalles.

“Vemos que son casas que ya están construidas, que faltan unos detalles, sí, pero que ya se pueden habitar”, afirmó.

Valencia señaló que las familias están cansadas de observar cómo otros proyectos habitacionales iniciados posteriormente ya han sido entregados, mientras “Tierra de Bendiciones” continúa sin una fecha definida de entrega.

Ante esta situación, los beneficiarios contemplan realizar acciones de protesta y, según Valencia, incluso ingresar a las viviendas, aunque insistió en que su intención no sería adelantar una invasión ilegal.

“No se va a invadir, no se va a hacer nada ilegal, porque ya esa resolución y ese proyecto de viviendas nos pertenece y somos los beneficiarios”, sostuvo.

El vocero explicó que la decisión de acudir a las vías de hecho, según sus palabras, surge después de tocar diferentes puertas sin obtener respuestas satisfactorias.

“Nadie nos presta atención. Entonces, desafortunadamente, no debería ser así, pero nos va a tocar irnos a las vías de hecho para hacer respetar nuestros derechos”, indicó.

Según Valencia, 160 familias hacen parte de los beneficiarios del proyecto y permanecen a la espera de conocer qué ocurrirá con las viviendas y cuándo podrían recibirlas.

Los beneficiarios piden a las entidades responsables entregar información concreta sobre el avance del proyecto, los trámites pendientes y un cronograma que permita establecer una fecha para la entrega de las casas.