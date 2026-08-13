“Alegría total”: Bomberos de Tunja rescatan a pareja de abuelitos de los escombros en Pereira

“Nosotros estamos cansados, pero con la energía y el ánimo arriba”, afirmó.

Tunja

Una delegación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja continúa apoyando las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por el terremoto registrado en el país. Durante estas operaciones, los socorristas lograron rescatar con vida a una pareja de adultos mayores que permanecía atrapada en el cuarto piso de un edificio totalmente colapsado.

El cabo Yeffer Rubio, uno de los coordinadores del equipo, relató que se trataba de un hombre de 95 años y su esposa, quienes permanecieron durante aproximadamente dos días en la edificación.

“Sí tuvimos la alegría de rescatar a dos personas, una pareja de esposos: el señor, de 95 años, y la señora, que estaban en un edificio totalmente colapsado”, explicó.

El rescate representó un importante desafío para los bomberos, debido a las condiciones de la estructura. “Inicialmente pensamos hacer un rescate por cuerdas porque las escaleras estaban colapsadas, pero hicimos la revisión y determinamos que podían resistir el peso del paciente más el de los rescatistas”, señaló.

Ante esta evaluación, los socorristas decidieron cambiar el procedimiento. “Decidimos no hacerlo por cuerdas porque el riesgo era un poco mayor para los señores y optamos por utilizar las escaleras que estaban colapsadas. Gracias a Dios, resistieron y pudimos llevar a término el rescate”, agregó.

Los dos adultos mayores fueron trasladados desde el cuarto piso hasta el primer nivel y posteriormente llevados a un centro asistencial. Rubio explicó que, pese a su edad y a las condiciones de la emergencia, no presentaban heridas de consideración.

“Afortunadamente, el piso no sufrió tanta afectación. Ellos estaban bien, junto con dos personas que son sus cuidadores. No tenían heridas; lo normal era el susto y la atención elevada, pero más allá de eso no tenían nada”, indicó.

El socorrista también destacó la reacción de los familiares al poder reencontrarse con los adultos mayores. “Más que todo fue la alegría de los familiares de poderlos ya tener junto a ellos y poderlos llevar a otro sitio estable”, manifestó.

La delegación de Bomberos Tunja cuenta con un binomio canino de alta capacidad operativa, integrado por la bombera Alejandra Suárez y la perra Nala, además del bombero Andrés Melo, quien trabaja junto a Hancock. También hacen parte del grupo los bomberos Daniel Cipamocha, Alcides Mayorga, Luis López, Brayan Guzmán y Daniel Lucero.

El equipo está bajo el liderazgo y coordinación del sargento Giovanny Pérez y los cabos Duván Niño y Yeffer Rubio, quienes tienen a su cargo la articulación de las diferentes labores operativas.

“Nosotros somos una delegación de 12 personas, 12 bomberos, y todos, de una u otra forma, participan, ya sea en logística, en la operación o en la coordinación. Todos estuvieron involucrados”, explicó.

Los bomberos tunjanos también participaron en el rescate de animales. En una de las jornadas anteriores lograron recuperar con vida a dos perros de un edificio completamente colapsado, luego de que sus propietarios manifestaran su intención de ingresar a la estructura para buscarlos.

“La gente quería entrar a sacar sus mascotas, entonces decidimos hacer nosotros los rescates para evitar que las personas expusieran sus vidas”, relató.

Desde Tunja también fue enviada una ambulancia de Atención Prehospitalaria, integrada por el cabo Leonardo Galindo y el conductor operador Jaime Lizarazo, para garantizar el respaldo asistencial durante las operaciones.

Rubio reconoció que los equipos de socorro enfrentan jornadas extenuantes, pero aseguró que mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes.

“Nosotros estamos cansados, pero con la energía y el ánimo arriba”, afirmó.

El coordinador explicó que, aunque con el paso de los días disminuyen las posibilidades de encontrar personas con vida, las labores continúan. “Todos los equipos y organismos de socorro que están trabajando siempre van con esa esperanza de encontrar vivos”, sostuvo.

Sin embargo, agregó que también se debe avanzar en la recuperación de los cuerpos para brindarles a las familias la posibilidad de despedir dignamente a sus seres queridos. “A partir ya de los días hay que darle también la esperanza a la familia de poder, por lo menos, tener su cuerpo y darle sepultura”, concluyó.