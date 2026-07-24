ICBF Boyacá busca padrinos afectivos para fortalecer el bienestar de niños y adolescentes

El ICBF realizará una jornada en Tunja para vincular nuevos padrinos afectivos de niños y adolescentes bajo protección.

Boyacá

La Regional Boyacá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abrió la convocatoria para que ciudadanos interesados se vinculen a la estrategia Padrinos de Corazón, un programa que busca brindar acompañamiento afectivo a niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la protección del Estado.

La directora regional del ICBF en Boyacá, Edilma Janeth Galvis Ferreira, explicó que esta iniciativa tiene como propósito fortalecer el bienestar emocional de los menores mediante la creación de vínculos significativos con adultos comprometidos que puedan acompañarlos en su proceso de crecimiento.

“La estrategia busca que personas solidarias se conviertan en referentes afectivos para nuestros niños, niñas y adolescentes, ofreciéndoles orientación, escucha, cariño y apoyo emocional. Un padrino o una madrina pueden marcar una diferencia importante en sus proyectos de vida y en el fortalecimiento de su autoestima y confianza”, señaló.

Galvis Ferreira indicó que quienes decidan participar no asumen la custodia de los menores, sino que aportan tiempo, compromiso y acompañamiento para generar experiencias positivas que contribuyan a su desarrollo integral.

Con el fin de dar a conocer el funcionamiento del programa y resolver las inquietudes de los interesados, el ICBF realizará una jornada de socialización el próximo sábado 25 de julio, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Hotel UNSA, Salón Cristales, ubicado en la calle 22 No. 10-66 de Tunja.

Durante el encuentro, los asistentes conocerán los requisitos para convertirse en padrinos o madrinas, así como el alcance de la estrategia y la importancia de fortalecer las redes de apoyo para los niños, niñas y adolescentes que permanecen bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.