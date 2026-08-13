Zulma Cucunuba, la destacada médica de Boyacá que dirigirá el Instituto Nacional de Salud

Ha asesorado al Gobierno colombiano en la formulación de estrategias durante la crisis del COVID-19.

Boyacá

Zulma Cucunubá nació en Socotá, norte de Boyacá, estudió Medicina en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en 2005, con maestría en Salud Pública y Doctorado en Epidemiología de Enfermedades Infecciosas.

La médica fue designada en las últimas horas por la ministra de Salud, Ana María Vesga, como directora del Instituto Nacional de Salud.

Ejerce como Directora del Instituto de Salud Pública y como Profesora de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, y Profesora Honoraria en el Centro MRC para el Análisis de Enfermedades Infecciosas Globales en el Imperial College London.

Su investigación se centra en aplicar modelos estadísticos y matemáticos para estudiar la propagación de enfermedades infecciosas y evaluar la efectividad de intervenciones, con un interés particular en América Latina.

En su papel de co-líder de la iniciativa Epiverse TRACE-LAC, trabaja en el desarrollo de software de código abierto y programas de capacitación para enfrentar crisis de salud pública. La doctora Cucunubá también hace parte del Grupo Asesor Técnico del Collaboratory WHO-Pandemic Hub y hace parte de Comisión Lancet para el Modelamiento Epidemiológico de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Pandémicas.

Ha colaborado con el gobierno colombiano, asesorando en la formulación de estrategias durante la crisis de COVID-19. Además, ha participado en la creación y validación de modelos para enfermedades prevenibles por vacunación y transmitidas por vectores, trabajando con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consorcio de Modelado del Impacto de Vacunas (VIMC) y el consorcio de enfermedades tropicales desatendidas (NTD-MC).

Qué hace el Instituto Nacional de Salud:

El Decreto Ley 4109 de 2011 le da el carácter de autoridad científico-técnica que tendrá como objeto:

El desarrollo y la gestión del conocimiento científico en salud y biomedicina para contribuir a mejorar las condiciones de salud de las personas.

Realizar investigación científica básica y aplicada en salud y biomedicina.

La promoción de la investigación científica, la innovación y la formulación de estudios de acuerdo con las prioridades de salud pública de conocimiento del Instituto.

La vigilancia y seguridad sanitaria en los temas de su competencia; la producción de insumos biológicos.

Actuar como laboratorio nacional de referencia y coordinador de las redes especiales, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Funciones del INS

Actuar como entidad de referencia nacional en salud pública y coordinador técnico de las redes de: vigilancia epidemiológica, laboratorios, donación y trasplantes de órganos y tejidos, bancos de sangre y servicios de transfusión, en el marco del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Operar y desarrollar el sistema de vigilancia y control en salud pública en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Fortalecer la gestión integral, a fin de lograr un alto nivel de eficiencia y competitividad, garantizando la calidad y la excelencia en los productos y servicios prestados por el INS.

Desarrollar, producir o comercializar directamente o mediante alianzas estratégicas, bienes y servicios de interés en salud pública con estándares de calidad en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación.

Promover, orientar, coordinar y ejecutar investigaciones en salud pública en el marco del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación.

Analizar información sobre la situación de salud de la población colombiana a fin de hacer propuestas de política para la toma de decisiones, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación.

Crear y articular una red de centros de investigación científico-técnicos en materia de salud pública, en la cual participen todas las entidades que desarrollen actividades de investigación, validación y transferencia de tecnología en ciencias de la salud pública, con el fin de contribuir al aprovechamiento racional de toda la capacidad científica de que disponga el país en este campo.

Ejercer las funciones del Observatorio Nacional de Salud conforme a los artículos 8° y 9″ de la Ley 1438 de 2011.

Diseñar e implementar, en lo de su competencia, el modelo operativo del Sistema de vigilancia y seguridad sanitaria en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Emitir conceptos sobre clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad, de plaguicidas que vayan a ser utilizados en el país, función que asumirá el Instituto en los términos y plazos señalados en el decreto de reorganización del Ministerio de Salud y Protección Social.

Participar en la planeación, desarrollo y coordinación de los sistemas de información en salud pública, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, las entidades territoriales y demás entidades del sistema de salud.

Formular, proponer y controlar, en el marco de sus competencias, la ejecución de programas de prevención, promoción y protección de la salud pública.

Elaborar los diagnósticos que determinen eventuales riesgos en salud pública, que estén asociados a desastres de cualquier tipo u origen.

Coordinar y articular, en el ámbito de sus competencias, las acciones de evaluación, superación y mitigación de los riesgos que afecten la salud pública, con las entidades nacionales y territoriales.

Promover, orientar y realizar actividades de capacitación en competencias del recurso humano que presta servicios en Salud Pública, de conformidad con la política del Gobierno Nacional.

Promover la participación de los laboratorios e instituciones que realicen análisis de interés en salud pública en los programas de evaluación externa del desempeño para incentivar el mejoramiento de la calidad de las pruebas que realicen dichos laboratorios.

Coordinar y asesorar la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, Red de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión y Red Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, en asuntos de su competencia y servir como laboratorio nacional de salud pública y de referencia.

Definir estrategias e impulsar y coordinar los planes y programas de transferencia de tecnología y de asistencia técnica para la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, Red de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión y Red Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, en coordinación con el Ministerio Salud y Protección Social.

Participar en la evaluación de tecnologías en salud pública, en lo de su competencia.

Investigar, desarrollar, producir, comercializar y proveer bienes y servicios esenciales en salud pública, de conformidad con los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, de manera directa o mediante alianzas o asociaciones estratégicas.

Participar en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social en el diseño y ejecución de programas y actividades destinados a prevenir, reducir o atender los efectos sobre la salud producidos por desastres, calamidades o emergencias, en articulación con las autoridades del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, SINPAD.

Participar con las agencias especializadas u otras entidades, en el marco de las formas asociativas o de cooperación previstas por las normas propias del régimen de ciencia, tecnología e innovación.

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