La representante Isabel Vera denunció un “intento de secuestro” a tan solo dos días de posesionarse

Una alarma prendió la representante Isabel Vera, tras denunciar haber sido víctima de lo que considera como un “intento de secuestro“.

La representante por el Pacto Histórico señaló que el hecho se presentó justo dos días después de posesionarse en el Congreso de la República y declararse en oposición al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

La congresista contó que el vehículo de su coordinador de UTL, fue interceptado por 5 hombres fuertemente armados después de haberla dejado en su casa.

Sin embargo, aseguró que el trabajador de su UTL logró escapar y evitar el “intento de secuestro”.

La congresista considera que este hecho debe prender la alarmas frente a su seguridad, por lo que le pidió a la Fiscalía General de la Nación y Defensoría del Pueblo, adelantar la investigación y acompañamiento correspondiente.