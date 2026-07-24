La Orquesta Filarmónica de Medellín llegará hoy a La Unión, tierra de su directora titular

Medellín

En este municipio su Banda Sinfónica se ha convertido en una de las más reconocidas del país y semillero para el talento como el de Ana María y otro grupo de músicos que integran importantes orquestas en Colombia y otros rincones del mundo.

Primera vez en La Unión

La Orquesta Filarmónica de Medellín es la primera vez en su historia que ofrecerá un concierto en La Unión, “en una noche que trasciende lo artístico para convertirse en un encuentro con la memoria, el territorio y el futuro de cientos de niños y jóvenes que sueñan con recorrer el mismo camino que inició allí su directora”, indicaron desde Filarmed.

La presentación de esta noche

El concierto de esta noche comenzará con las piezas musicales a cargo de la Banda Sinfónica de La Unión, anfitriona del encuentro.

A las siete de la noche se tiene prevista la presentación de la Orquesta Filarmónica de Medellín, bajo la dirección de Ana María Patiño Osorio, con la Sinfonía número 41 “Júpiter”, de Mozart, y las cuatro últimas canciones de Strauss, interpretadas junto a la soprano colombiana Julieth Lozano, ganadora del Premio del Público del BBC Cardiff Singer of the World 2023, reconocimiento que la consolidó como una de las voces líricas más destacadas de su generación.

La directora titular de Filarmed

Ana María nació en La Unión y comenzó su formación musical cuando tenía cinco años en la Banda Sinfónica del municipio. En su infancia compartió sus pasiones del deporte y la música.

Su formación musical se ha dividido entre Colombia y Europa; ha dirigido importantes orquestas en América y Europa y fue reconocida en 2024 con el Segundo Premio, el Premio del Público y el Premio del Jurado Juvenil del Concurso Malko, uno de los certámenes de dirección orquestal más prestigiosos del mundo.

La maestra Ana María recordó el inicio de su carrera: “Comencé a los cinco años en la banda de La Unión. Todavía recuerdo que mi mamá me llevó a la Casa de la Cultura y durante la infancia prácticamente no me volví a ir de ahí. Fueron años maravillosos. Estudiaba con los mismos amigos que también estaban en la banda y crecimos haciendo música juntos.”

También se refirió a las bandas sinfónicas como espacios de formación musical: “Las bandas son el corazón de este país musical. Cuando una banda sinfónica está bien encaminada, con los recursos que necesita, hace un trabajo increíble de transformación social. Los niños y las niñas encuentran un espacio de creatividad, disciplina y pertenencia que termina transformando también a sus familias, a sus colegios y a toda la comunidad.”