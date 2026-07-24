Nororiente de Medellín, con mayor riesgo de racionamiento de agua por fenómeno de El Niño

Medellín, Antioquia

El nororiente de Medellín es la zona de la ciudad que tendría mayor riesgo de enfrentar eventuales racionamientos de agua durante enero y febrero de 2027 por los efectos del fenómeno de El Niño, según EPM. La empresa aclaró que la probabilidad actualmente no es alta, pero mantiene especial vigilancia sobre sectores de las comunas 1 - Popular y 3 - Manrique, abastecidos por el sistema de Piedras Blancas.

La advertencia fue realizada durante la presentación de las proyecciones de EPM frente a la disminución de las precipitaciones y el comportamiento esperado del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026 y los primeros meses de 2027. Aunque actualmente el sistema permite garantizar el suministro, la empresa se prepara para un escenario de menores aportes de agua a sus fuentes.

EPM advierte mayor riesgo en las comunas 1 y 3

Santiago Wilches, vicepresidente de Agua y Saneamiento de EPM, explicó que el embalse de Piedras Blancas abastece parte del nororiente de Medellín y es precisamente allí donde la compañía observa una mayor posibilidad de restricciones si las condiciones climáticas se hacen más críticas.

“Tenemos un territorio que es el embalse de Piedras Blancas, que abastece el norte de las comunas 1 y 3 de Medellín, donde tenemos más probabilidad de tener algún racionamiento en el mes de enero y febrero”, señaló Wilches.

Sin embargo, inmediatamente aclaró que el escenario no significa que EPM esté anunciando desde ahora cortes en el servicio.

“Esta probabilidad todavía no es muy alta, porque estamos operando el sistema para garantizar la confiabilidad”, agregó.

Menores lluvias reducen los aportes de agua

El gerente de EPM, John Maya Salazar, explicó que, pese a las lluvias registradas durante algunos días, los aportes que reciben las fuentes hídricas se mantienen por debajo de sus promedios históricos. Por esta razón, la empresa insistió en que las precipitaciones puntuales no deben interpretarse como una recuperación completa de las reservas.

La situación es especialmente relevante en fuentes de menor tamaño como Piedras Blancas, que tienen una capacidad más limitada para enfrentar periodos prolongados con pocas precipitaciones.

EPM cuenta además con los sistemas de La Fe y Riogrande, que representan buena parte del abastecimiento del Valle de Aburrá. La compañía ha realizado adecuaciones para mejorar la integración de estos sistemas y distribuir de manera más eficiente el agua disponible.

EPM alerta por aumento en el consumo de agua

A las menores precipitaciones se suma el incremento del consumo. EPM reportó que el 20 de julio la demanda fue de aproximadamente 853.000 metros cúbicos de agua, mientras que al día siguiente aumentó hasta cerca de 919.000 metros cúbicos.

Para la empresa, un crecimiento sostenido de la demanda mientras disminuyen los aportes de las fuentes puede acelerar la reducción de las reservas durante los próximos meses.

“Tenemos hoy unos riesgos latentes de un desabastecimiento, un racionamiento en energía, sino que se nos puede presentar en agua también”, manifestó Maya.

Enero y febrero de 2027 serían los meses de mayor atención

Las proyecciones presentadas por EPM indican que el fenómeno de El Niño podría prolongarse durante todo el segundo semestre de 2026 y alcanzar sus condiciones más complejas durante el primer trimestre de 2027.

Por esta razón, enero y febrero aparecen como los meses de mayor atención para el sistema de Piedras Blancas y los sectores del nororiente de Medellín que dependen de esta fuente.

EPM reiteró que actualmente no existe una decisión de implementar racionamientos de agua en Medellín y que la probabilidad para las comunas señaladas todavía no es alta. La empresa aseguró que está operando sus sistemas para reducir ese riesgo, pero pidió a los ciudadanos disminuir el consumo y hacer un uso responsable del agua desde ahora para preservar las reservas de cara a los meses más secos.