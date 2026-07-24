Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU seguirá en el cargo pese a rechazo de Rusia y EE.UU

La Asamblea General de la ONU aprobó renovar el mandato del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el austriaco Volker Türk, por otros cuatro años a pesar de la oposición de países como Rusia o Estados Unidos.

La votación de la propuesta, respaldada por el secretario general, António Guterres, obtuvo 144 votos a favor, 10 en contra y 13 abstenciones.

El mandato de Türk (quien ocupa este cargo desde octubre de 2022 tras suceder a la chilena Michelle Bachelet, ahora candidata a liderar la ONU) se renovará automáticamente el próximo 12 de octubre, hasta el 11 de ese mes del año 2030.

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El austriaco, que en los últimos años ha cargado contra países como Rusia e Israel por las guerras en Ucrania y en Gaza, llevaba semanas despertando cada vez más oposición, especialmente por parte de EE. UU.

De hecho, antes de la votación sobre su renovación, la Asamblea General sometió a consulta dos propuestas, una de EE.UU. y una de Rusia, que buscaban frenar su reelección.

La estadounidense, que planteaba atrasar una semana la votación, obtuvo 27 apoyos, 63 votos en contra y 47 abstenciones.

Por su parte, la rusa, que proponía renovar el mandato de Türk solo hasta final de año, logró 19 votos a favor, 71 en contra y 52 abstenciones.

En las tres propuestas, Rusia, Estados Unidos, Israel e Irán, protagonistas de los conflictos más recientes, votaron en contra del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Pese a que no ha acusado a Israel de cometer un genocidio en Gaza, como sí han hecho otras voces en la organización, Türk ha señalado que las acciones del Ejército israelí “podrían constituir un genocidio” o apuntar a una “limpieza étnica”.

Además, su oficina es la encargada de documentar las “violaciones del derecho internacional humanitario” de las fuerzas rusas en Ucrania.

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El austriaco también ha exigido en varias ocasiones la liberación inmediata de los rehenes secuestrados por Hamás y ha denunciado los bombardeos ucranianos contra territorio ruso.

Tras su reelección, Human Rights Watch le pidió que “condene de forma clara y rotunda las violaciones de los derechos humanos dondequiera que se produzcan”.

“Los ataques contra los derechos humanos en todo el mundo exigen un Alto Comisionado de las Naciones Unidas que se oponga sin miedo a los intentos de países poderosos como China, Rusia y Estados Unidos de socavar y retirar la financiación a los organismos de la ONU que protegen los derechos humanos”, aseguró en un comunicado Louis Charbonneau, director de HRW para la ONU.