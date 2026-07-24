Habrá Fiesta electrónica gratuita en la Plaza de Bolívar de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá a través de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y la estrategia Bronx Distrito Creativo Presenta, traerán al corazón de la capital un evento de música electrónica: “Monumentum: Bogotá Distrito Rave” iniciativa de política pública orientada a fortalecer la música electrónica, impulsar las industrias culturales y creativas, promover el turismo cultural y generar espacios seguros, incluyentes y de convivencia.

El evento se realizará el sábado 25 de julio en la Plaza de Bolívar entre la 1:00 p. m. y la 9:00 p. m. Es de entrada libre hasta completar aforo y estará dirigido exclusivamente a mayores de 18 años.

Para priorizar la salud de los visitantes el lugar contará con distribución de agua potable gratuita, una feria de emprendimientos locales, puntos de recuperación, protocolos para la reducción de riesgos, daños en el consumo de sustancias psicoactivas y para evitar las violencias basadas en género. Además tendrá la inclusión de artistas locales referentes de la escena electrónica bogotana.

“Monumentum: Bogotá Distrito Rave refleja la evolución de una escena electrónica que hoy impulsa las industrias culturales y creativas, dinamiza la economía nocturna y genera nuevas oportunidades para artistas, emprendedores, gestores culturales y demás actores del ecosistema”, afirmó Blanca Andrea Sánchez, directora general de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA.

Entre los aliados se encuentran Páramo Presenta, clubes reconocidos como Gate Club, Kaputt Club, Octava, Radio Berlín y VideoClub.

También participan la Cámara de Comercio de Bogotá, el Clúster DJ de Asobares, DNA Music, Mad Skills Academy y Pelado B, entidades que contribuyen al fortalecimiento del ecosistema creativo y cultural de la capital.

Monumentum LAB es una iniciativa de la Alcaldía, gestionada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y su estrategia Bronx Distrito Creativo. A lo largo de sus quintas ediciones han consolidado un robusto espacio de profesionalización para DJs, productores y gestores culturales sobre tecnología, derecho de autor, inteligencia artificial y monetización.

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Entre sus ediciones crearon la convocatoria Búsqueda de Talento DJ, recibiendo cientos de postulaciones de artistas emergentes para darles la oportunidad de abrir el gran festival.

Los participantes a lo largo de la semana fueron evaluados por jueces especialistas que dieron con el ganador “Con una técnica impecable y una conexión profunda con la pista, the corrosive es el ganador de la recta final de la convocatoria de la búsqueda de talento DJ. Una presentación donde la precisión técnica se fundió con identidad propia y pura energía”

Monumentum LAB también fusionó la música con otras industrias creativas. Por ejemplo, en esta edición organizaron una pasarela de moda con la escuela Arturo Tejada Cano inspirada en la identidad visual del rave.