¿Qué le espera a Bogotá en temas de educación con el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Empalme en temas de educación. Foto: Ministerio de Educación. Secretaría de Educación, Colprensa. Edición: Caracol Radio.

Bogotá D.C

Bogotá continúa preparando las agendas de trabajo para los empalmes con el gobierno nacional entrante. Esta vez la Secretaría de Educación dio detalles de lo que está preparando para presentar ante la ministra de Educación, Viviane Morales.

La secretaria, Julia Rubiano, aseguró que hay temas prioritarios tanto para corto como para largo plazo.

“Los multicampus en Suba y Kennedy y aprovechar para preguntarle al gobierno nacional ¿en qué van a quedar estos compromisos?, el tema del Fomag a nivel nacional, el cuidado del tiempo escolar”, señaló la funcionaria.

Añadió que otro tema prioritario es “la ley de competencias para saber cómo se van a disponer los recursos en educación. Esa discusión quedó pendiente”.

Se espera que en los próximos días se concrete una reunión entre las dos jefes de cartera de Educación.