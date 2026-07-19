El Festival Gabo regresa a Bogotá con una programación que celebra el periodismo y la cultura

Bajo el lema “Aquí estamos, aquí contamos”, el Festival Gabo reunirá a cientos de invitados nacionales e internacionales en tres días de conversaciones sobre periodismo, cultura y los desafíos del mundo contemporáneo.

En A Vivir Que Son Dos Días, Jaime Abello, director general de la Fundación Gabo, destacó la importancia de este espacio como un punto de encuentro para periodistas, escritores, artistas y ciudadanos interesados en reflexionar sobre los retos actuales de la sociedad a través de las historias.

Uno de los momentos más esperados de esta edición será la participación de Catalina Gómez Ángel, ganadora del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2026, quien compartirá su experiencia y trayectoria en el marco del festival.

La programación también incluirá conversaciones sobre derechos humanos, medio ambiente, narrativas digitales y otros temas de interés para el público. Todas las actividades tendrán entrada libre, aunque los organizadores recomiendan realizar el registro con anticipación debido al aforo limitado de algunos espacios.

Con el lema “Aquí estamos, aquí contamos”, el Festival Gabo reafirma su compromiso con la promoción de historias que contribuyen a comprender la realidad, fortalecer el periodismo y generar espacios de diálogo entre distintas voces y generaciones.