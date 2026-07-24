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“Estamos desolados”: Vicealcaldesa de Navas del Rey por incendios en la Comunidad de Madrid

Ada López Domínguez, vicealcaldesa del municipio de Navas del Rey, en la Comunidad de Madrid, habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio sobre la situación actual en la población, donde decenas de miles de personas han tenido que evacuar por incendios forestales.

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“En nuestro municipio, la verdad es que estamos bastante desolados porque ha arrasado varias urbanizaciones y están perimetrando el pueblo para que ese fuego no acceda al centro urbano”, expresó la vicealcaldesa.

“Además, tenemos una cosa en contra, que es el aire”, explicó López Domínguez frente a las preocupaciones que persisten para los residentes de la localidad.

En desarrollo.

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