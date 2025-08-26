Impuesto vehicular en el Quindío: 29 de agosto vence el plazo para el pago ¿Cómo avanza el proceso?

Armenia

Inicialmente el plazo vencía en el mes de julio, pero fue ampliado el plazo para este mes para generar mayor cobertura y oportunidad de que los contribuyentes se pongan al día con el pago del impuesto.

La secretaria de hacienda del departamento, Beatriz Eugenia Londoño manifestó que cuentan con un parque automotor de 136 mil vehículos registrados para la vigencia del 2025 y a la fecha 96 mil ya cumplieron con la obligación correspondiente.

“Pero aún nos faltan vehículos por pagar. Lo que se quiere es que esta información llegue al mayor número de personas para que puedan pagar a tiempo y eviten sanciones. El plazo es hasta el viernes 29 de agosto. Pagar es muy fácil“, dijo.

Extendió el llamado a quienes aún no han realizado el pago para que aprovechen y lo hagan antes de que venza el plazo porque no hacerlo acarrea sanciones de hasta el 200% del impuesto más los intereses moratorios.

“Recordemos también que no pagar el impuesto, nos puede generar una sanción hasta el 200% del impuesto más los intereses de mora. La invitación es que aprovechemos este plazo, que nos pongamos al día para que le cumplamos al Quindío", resaltó.

Recordó que la administración departamental ha dispuesto de varios canales de atención como la página isva.quindio.gov.co, de manera presencial en la Tesorería departamental, en el Banco de Occidente y en Davivienda, o en las cajas del grupo Éxito, Edeq o Facilísimo.

“Se paga directamente por la página del departamento del Quindío. Entran a la página, en impuesto vehicular, colocan su placa y allí le salen todas las indicaciones para pagar por internet a través de PSE o tarjetas de crédito o débito. También pueden pagar en las entidades bancarias“, señaló.

Es clave mencionar que desde la secretaría de Hacienda han establecido la jornada continua para la liquidación del impuesto desde el 27 hasta el viernes 29 de agosto en un horario de 7:30 de la mañana a 5:00 de la tarde.