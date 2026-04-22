¿Tiene deudas con la DIAN en Armenia y el Quindío? esta información le puede interesar

Armenia

En Caracol Radio Armenia hablamos con el director seccional de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, DIAN Armenia, Jorge Luis Almanza Lyons y los beneficios establecidos en el Decreto Legislativo 240 de 2026 para los morosos de impuestos en Armenia y el Quindío.

El director de la DIAN manifestó “hacer una invitación a todos los contribuyentes y usuarios que se encuentran con obligaciones en mora pendientes de pago y que puedan poner al día sus obligaciones fiscales, con el pago de del 15% del valor de las sanciones y calculando una tasa de interés del 4.5% efectivo anual pagando el 100% del impuesto que honrarían esas obligaciones fiscales pendientes conforme el artículo 20 del decreto 1474.

¿Si soy moroso de la Dian qué debo hacer?

Director DIAN: Lo primero es pues que se acerque a las instalaciones en la calle 21 con carrera 14 en la esquina la plaza de Bolívar de Armenia y en el primer piso tenemos la división de servicio al ciudadano para orientarlos y de igual manera en el grupo interno de trabajo de cobranzas de la división de recaudo y cobranzas de esta seccional también está a disposición todo el equipo para servirles y orientarlos de la mejor manera y que se puedan acoger a estos alivios

En el caso de los morosos, esto es pagando el 100% del valor del impuesto, pero las sanciones que tengan pendientes de pago se reducen el valor que tengan a un 15%, Es decir, si la sanción tiene un valor de 100 millones, por poner un ejemplo, simplemente pagaría 15 millones de pesos. Y frente a los intereses, estos se van a reducir de la tasa la tasa que tiene el 635 ordinariamente que es la tasa de usura menos dos puntos.

En estos momentos esa tasa es muy inferior y se calcularían desde el momento de la mora hasta la fecha de pago a un interés efectivo del 4.5 que es pues una tasa bastante reducida y es un beneficio que no había visto yo en más de 12 años que llevo aquí.

¿Hasta cuándo hay plazo para aprovechar estos beneficios?

Director DIAN: esos alivios tributarios que le acabo de comentar tienen una vigencia a hasta el 30 de abril de 2026, aunque lo ideal es que se acerquen, pues estamos ubicados aquí en la carrera 14 con calle 21 esquina en el primer piso se encuentra a servicio al ciudadano y hay disposición para atenderlos de manera inmediata desde 7:45 de la mañana a 3:45 de la tarde por el momento.

¿Cuántas personas se pueden beneficiar con lo que trae este decreto?

Hay muchas prerrogativas, hay muchos al digamos esta este decreto 1474 trajo muchos alivios tributarios y la invitación es a que se acerquen a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia para que puedan digamos recibir información mucho más detallada, hagan el análisis correspondiente de los beneficios y claro procedan a declarar y a pagar todas estas obligaciones para ponerse al día.

Más o menos tenemos en obligaciones son alrededor de unas 8000, simplemente para poner un ejemplo en el tema de del cobro coactivo y unas 8000 obligaciones pendientes de pago, que pueden corresponder entre unos 4000 y 5000 contribuyentes que están en mora.

No obstante, ello, como usted lo indica, el Quindío se ha caracterizado y lo pude vivenciar en el semestre anterior por tener una cultura tributaria que, digamos, ligada al tema del cumplimiento de sus obligaciones formales y sustanciales, que no es otra cosa que en la presentación de las declaraciones y el pago de las mismas.