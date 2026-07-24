El Catatumbo marchó por la paz en medio del temor por el conflicto armado. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Los habitantes del corregimiento de Campo Dos, en zona rural del municipio de Tibú, realizaron una movilización pacífica para exigir que la población civil sea respetada en medio de los enfrentamientos entre grupos armados que se han intensificado en esta zona del Catatumbo.

La jornada fue convocada por la comunidad, la Iglesia Católica, las juntas de acción comunal, comerciantes y otros gremios del corregimiento.

La marcha recorrió las principales vías del centro poblado, desde el Cementerio Central hasta la iglesia, donde posteriormente se celebró una eucaristía en defensa de la vida y la paz.

Jairo Monsalve, fiscal de Asojuntas de Campo Dos, explicó en Caracol Radio que la movilización se desarrolló de manera pacífica y tuvo como principal objetivo enviar un mensaje para que los actores armados excluyan a la población civil del conflicto.

“Fue una jornada muy diciente, en total armonía, en total paz. Lo que queremos es pedir que la población civil, los que no tenemos incidencia en esa guerra que adelantan los grupos, seamos sacados de ese conflicto y se nos respete la vida y la sana convivencia”, manifestó.

El líder comunal aseguró que el ambiente en el corregimiento es de preocupación debido al incremento de los enfrentamientos, situación que ya comenzó a afectar la vida cotidiana de los habitantes.

“La población está atemorizada. El domingo, en pleno día de mercado, los grupos se enfrentaron y la gente tuvo que vivir esa situación mientras realizaba sus compras. Hoy el pueblo tiene temor”, afirmó.

Monsalve advirtió que las consecuencias del conflicto ya son evidentes, con familias desplazadas, jóvenes que han debido abandonar la zona, comercios cerrados y una creciente sensación de inseguridad entre los habitantes.

“Hay mucha situación de muchachos que han sido desalojados, comercios cerrados, mucha gente amenazada, y mucha gente con temor. Esa es la radiografía de lo que actualmente se vive en nuestra zona”, señaló.

El representante de Asojuntas destacó la participación de la comunidad, pese a que la movilización se realizó en un día laboral y en una región donde gran parte de la población vive en áreas rurales.

Finalmente, hizo un llamado al gobierno nacional y a las entidades competentes para intervenir de manera oportuna y evitar que la situación continúe deteriorándose.

“Elevamos la voz para decirles: por favor ayúdennos, no nos dejen solos en este momento. Necesitamos una pronta respuesta para que no haya más desplazamientos ni más muertes de inocentes que no tenemos nada que ver en este asunto”, concluyó.