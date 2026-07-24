Cúcuta Sobre Ruedas proyecta ventas por $5.000 millones

Cúcuta.

Con la participación de más de 50 marcas y 25 concesionarios, comenzó una nueva edición de Cúcuta Sobre Ruedas 2026, la feria automotriz organizada por Fenalco Norte de Santander, que se llevará a cabo del 24 al 26 de julio en el Centro Comercial Unicentro.

Durante los tres días del evento, los asistentes podrán conocer la oferta de vehículos y motocicletas nuevas, además de vehículos usados, acceder a precios exclusivos de feria, planes de financiación con tasas preferenciales y bonos para la compra de automotores.

El director ejecutivo de Fenalco Norte de Santander, Juan Diego Mantilla Nieto, explicó a Caracol Radio que el objetivo es reunir en un solo lugar toda la oferta del sector automotor para facilitar la decisión de compra de los visitantes.

“Traemos más de 50 marcas, 25 concesionarios a disposición de todos los nortesantandereanos. Tenemos precios exclusivos de feria, financiación con tasas especiales y bonos para adquirir vehículos. Este año también contamos con vehículos usados, por lo que es la oportunidad para renovar el vehículo o comprar el primero”, afirmó.

La feria estará abierta al público entre las 9:00 de la mañana y las 7:00 de la noche en el Centro Comercial Unicentro, en el marco de las Ferias de Cúcuta.

“Es la oportunidad de venir en familia, participar de las actividades y cotizar el carro que sueñan. Aquí los vamos a asesorar para encontrar el vehículo que realmente necesitan”, agregó el dirigente gremial.

Fenalco proyecta que durante los tres días de la feria se alcancen ventas por $5.000 millones y cotizaciones cercanas a los $15.000 millones, cifras que reflejan el buen comportamiento que ha mostrado el mercado automotor en lo corrido del año.

“Esperamos marcar un récord. La meta es $5.000 millones de facturación en tres días y $15.000 millones en cotizaciones. Hemos tenido un año muy bueno, la ciudadanía está respondiendo y contamos con convenios para ofrecer financiaciones rápidas y dar respuesta en minutos”, señaló Mantilla.

Los organizadores extendieron la invitación a los nortesantandereanos para visitar la feria entre el 24 y el 26 de julio, conocer las diferentes opciones del mercado automotor y aprovechar las promociones y condiciones especiales que estarán disponibles únicamente durante el evento.