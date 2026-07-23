Campesinos de Amalfi exigen fin inmediato de bombardeos en zonas civiles

Comunidades campesinas del Núcleo Zonal de Arenas Blancas, en Amalfi, piden cesar bombardeos en zonas civiles. Foto: Cortesía

Amalfi, Antioquia

Las comunidades campesinas del Núcleo Zonal de Arenas Blancas conformadas por las veredas San Miguel, La Areiza, El Tigrillo, La Picardía y Arenas Blancas, en el municipio de Amalfi, Nordeste antioqueño, a través de un comunicado rechazaron de manera enfática el bombardeo ocurrido el pasado 10 de julio de 2026 en la vereda La Areiza, que dejó dos personas muertas y daños a bienes de la población civil.

Las organizaciones anunciaron que solicitarán medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a los habitantes rurales ante el riesgo de nuevas operaciones militares.

“Las comunidades campesinas del Núcleo Zonal de Arenas Blancas exigimos que nunca más se bombardeen territorios donde habita población civil”, señalaron en un pronunciamiento conjunto.

En el texto, las comunidades advirtieron que, más allá de las investigaciones de las autoridades, elevan una exigencia clara al Estado colombiano:

“Las comunidades campesinas no podemos seguir siendo expuestas a bombardeos ni a operaciones militares que pongan en riesgo nuestras vidas, nuestras familias, nuestros bienes y nuestro derecho a permanecer en el territorio”.

Los campesinos recordaron que niños, niñas, mujeres, personas mayores y trabajadores del campo son población civil protegida por la Constitución, el Derecho Internacional Humanitario y los tratados de derechos humanos. Por ello, formularon exigencias concretas:

• Una investigación independiente, imparcial y transparente sobre los hechos en La Areiza.

• La protección efectiva de las comunidades del Núcleo Zonal de Arenas Blancas.

• La reparación integral de los daños a personas y bienes afectados.

• Garantías efectivas de no repetición para evitar que operaciones militares vuelvan a poner en riesgo a la población civil.

En el pronunciamiento, los campesinos manifestaron preocupación por las garantías de seguridad en los territorios rurales, a pesar de los compromisos del Estado con la protección de la vida y la paz. “No estamos discutiendo una estrategia militar. Estamos defendiendo un principio fundamental del Derecho Internacional Humanitario: la población civil nunca debe convertirse en el escenario ni en la víctima de las hostilidades”, enfatizaron.

Las comunidades aclararon que no defienden a ningún actor armado, sino “la vida, la dignidad humana, el derecho a vivir en paz y el respeto por la población civil”.

El pronunciamiento concluye con la consigna: “Nunca más bombardeos sobre territorios donde habitan comunidades campesinas. La vida campesina debe ser protegida, no puesta en riesgo”.