Ejército desmantela laboratorio clandestino y neutraliza más de 280 galones de coca en Briceño

Desmantelado laboratorio para el procesamiento de pasta de base de coca en Antioquia. Foto: Cortesía Cuarta Brigada del Ejército

Briceño

Tropas del Ejército Nacional localizaron e intervinieron un laboratorio clandestino para el procesamiento de pasta base de coca en la vereda La Palestina, municipio de Briceño. En el lugar fue destruida la infraestructura ilegal y más de 280 galones de coca en proceso, además de abundantes insumos sólidos y elementos utilizados para la producción de estupefacientes.

Según información de inteligencia, el laboratorio era controlado por el cabecilla conocido como alias “Primo Gay”, quien generaba importantes recursos económicos a partir de esta actividad ilícita. Con su desmantelamiento se afecta de manera contundente el sistema de recursos, la capacidad logística y la estructura financiera de esta organización.

La operación, desarrollada en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus por el Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada, representa un golpe directo a las finanzas del GAO-r Estructura 36.

Este resultado se suma a una ofensiva sostenida de la Cuarta Brigada en el Norte de Antioquia. En lo que va del año, tropas de esta unidad han desmantelado al menos nueve laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca en el departamento, incluyendo tres intervenidos recientemente en zonas rurales de Briceño y Yarumal.

Destacan las autoridades que estas acciones han permitido la incautación de cientos de galones de insumos líquidos, decenas de toneladas de hoja de coca y otros precursores, afectando significativamente las economías ilícitas de grupos armados en la región.

El Ejército Nacional continúa desarrollando operaciones militares para combatir el narcotráfico, debilitar las estructuras armadas organizadas y proteger a las comunidades del Norte de Antioquia.