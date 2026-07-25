Cancino advierte presunta irregularidad por modificación de manual en la defensa jurídica del estado

El Ministro de Justicia designado, Iván Cancino, alertó una presunta irregularidad con posibles incidencias legales en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, tras una revisión adelantada en el marco del proceso de empalme, se advirtió que el pasado 23 de julio de 2026 la entidad publicó la Resolución 468, un acto administrativo mediante el cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.

Si bien la modificación no altera la clasificación ni el nivel jerárquico de los empleos, el Ministro designado señaló que sí ajusta perfiles académicos, Núcleos Básicos del Conocimiento y funciones específicas, lo que podría vulnerar el principio de legalidad si no se maneja bajo estrictos estándares de transparencia.

“En un proceso de empalme, resulta indispensable una revisión técnica que garantice el mérito, la transparencia y la igualdad en el acceso al empleo público, evitando cualquier riesgo de direccionamiento de perfiles o ‘amarre’ de cargos”, enfatizó Cancino.

Acciones

Ante esta situación, el Ministro de Justicia designado anunció que impartió instrucciones precisas a Germán Calderón España, director designado de la ANDJE y líder del equipo anticorrupción del empalme.

La directriz consiste en ejecutar de manera inmediata un estudio técnico y de legalidad sobre la Resolución 468 y, en caso de hallarse mérito suficiente, interponer las acciones penales y disciplinarias a que haya lugar ante las autoridades competentes, con el fin de salvaguardar los principios de moralidad administrativa y la correcta gestión de los recursos públicos.