Confecciones La Montaña continúa: cooperativa niega cierre del proyecto de excombatientes Farc

Anorí, Antioquia

Confecciones La Montaña, uno de los proyectos productivos más emblemáticos del proceso de reincorporación de excombatientes tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, negó que haya finalizado su funcionamiento por problemas económicos.

La aclaración fue hecha por John Montoya, representante de la cooperativa Comuldesna, luego de que el exintegrante del proyecto Martín Batalla asegurara públicamente que la iniciativa había llegado a su fin.

Confecciones La Montaña hace parte de Comuldesna, cooperativa integrada por firmantes de paz del Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR) La Plancha, ubicado en la vereda La Plancha, municipio de Anorí en el Norte de Antioquia.

Según Montoya, las versiones sobre una supuesta liquidación corresponden a una interpretación errónea de un proceso interno en el que varios socios decidieron retirarse de la iniciativa, sin que ello implicara el cierre del proyecto.

La marca nació con 22 asociados, quienes invirtieron los recursos entregados por el Estado para los procesos de reincorporación. Con el paso del tiempo, algunos decidieron abandonar la iniciativa y, tras una asamblea, se adelantó la devolución de sus aportes, en efectivo, maquinaria y materiales, cumpliendo con los procedimientos legales y contables correspondientes.

Montoya destacó que la marca Confecciones La Montaña está registrada a nombre de la cooperativa, por lo que la salida de algunos integrantes no representa la desaparición del proyecto.

“Se retiran los socios del proyecto, algunos socios, pero como este proyecto está coordinado bajo la figura jurídica de la cooperativa, el proyecto nunca se acaba. Se repartió de acuerdo con lo que le correspondía a cada persona: materiales, maquinaria y efectivo. Luego de que todo eso se hace, la cooperativa decide continuar”, explicó Montoya.

Desde Comuldesna también respondieron a los señalamientos de Martín Batalla, indicando que recibió la liquidación correspondiente cuando decidió retirarse y aseguró que sus declaraciones públicas obedecen a intereses personales que no representan la posición oficial de la marca.

“La cooperativa es la que decide si el proyecto es viable o no, y el proyecto es viable, el proyecto continúa. Independientemente de que ya no estén todos los socios que lo iniciaron, hoy sigue funcionando con un número más reducido y va a continuar durante mucho tiempo”, afirmó Montoya.

Continuidad del proyecto

Actualmente la iniciativa cuenta con ocho integrantes: cuatro firmantes del Acuerdo de Paz y cuatro miembros de la comunidad. Desde el ETCR de Anorí continúan confeccionando y comercializando sus productos, una actividad que representa el sustento económico de las familias vinculadas.

La cooperativa invitó a la ciudadanía a conocer su marca, que se mantiene activa diez años después del inicio del proceso de reincorporación económica derivado del Acuerdo de Paz. Aseguraron que su sueño colectivo sigue vigente y que continuarán trabajando para fortalecer la iniciativa productiva y aportar a la construcción de paz desde los territorios.