“La reconstrucción del país está a cargo del pueblo en el Congreso”: Enrique Gómez

El director del Partido Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez estuvo en la sección Sin Anestesia de La Luciérnaga de Caracol Radio donde habló de varios temas, entre ellos, la conformación del Congreso y de lo que vienen los próximos años en esta entidad.

¿Qué es lo que busca la izquierda?

“La izquierda ha estado en nuestro aparato institucional, no buscando proteger la democracia, sino socavarla día tras día tras día. Y hoy, cuando se habla de manifestación alterna se está hablando es de incendiar el país”, dijo Gómez.

Agregó que él lo siente como un golpe de estado y hay que llamar a las cosas por su nombre.

¿Qué viene para la derecha?

“Una cosa es el fenómeno electoral y de coherencia que representa Abelardo De la Espriella que claramente convoca a una porción muy amplia, casi 11 millones de votos en primera vuelta, y otra cosa es la maniobra política dentro del Congreso. Claro que un partido político tiene derecho a aspirar a la presidencia. El argumento del Centro Democrático era un argumento que no comparto, y era que tenía 17 senadores y por eso le tocaba el turno 1. La coalición que hicimos con cambio, la U y Mira, pues tenía 22”, finalizó indicando que la reconstrucción del país está a cargo pues de los representantes del pueblo en el Congreso.

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