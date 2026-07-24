Karol G recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Karol G continúa consolidando su carrera en la escena internacional. La cantante antioqueña fue anunciada como una de las personalidades que recibirán una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood durante 2027.

Karol G performs at the 2026 Coachella Valley Music And Arts Festival - Weekend 1 - Day 3 on April 12, 2026 in Indio, California. (Photo by Katie Flores/Billboard via Getty Images) / Katie Flores Ampliar Karol G performs at the 2026 Coachella Valley Music And Arts Festival - Weekend 1 - Day 3 on April 12, 2026 in Indio, California. (Photo by Katie Flores/Billboard via Getty Images) / Katie Flores Cerrar

Este es uno de los homenajes más importantes que otorga la industria del entretenimiento a artistas con una trayectoria destacada.

La decisión fue dada a conocer por la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad encargada de seleccionar cada año a las figuras que pasarán a formar parte del reconocido boulevard ubicado en Los Ángeles, California.

La artista colombiana fue elegida en la categoría de música junto a otros nombres destacados del panorama internacional.

Con este reconocimiento, Karol G se convertirá en la tercera colombiana en obtener una estrella en el Paseo de la Fama.

Antes que ella recibieron esta distinción Shakira, homenajeada en 2011 por su trayectoria musical, y la actriz Sofía Vergara, quien obtuvo su estrella en 2015 por su aporte a la televisión.

La inclusión de la intérprete de Tropicoqueta refleja el crecimiento que ha tenido su carrera durante los últimos años.

Sus álbumes, giras internacionales y múltiples reconocimientos la han convertido en una de las artistas latinas con mayor proyección a nivel mundial, además de consolidarla como una de las voces más influyentes de la música urbana.

Karol G compartirá este reconocimiento con otras figuras del entretenimiento que también fueron seleccionadas para la clase 2027, entre ellas actores, músicos y personalidades de la televisión que serán homenajeados en diferentes categorías.

Aunque la organización confirmó la lista oficial de homenajeados, la fecha en la que Karol G descubrirá su estrella todavía no ha sido anunciada.

Como es habitual, cada ceremonia se programa de manera independiente y se realiza una vez los homenajeados aceptan formalmente la distinción.

La futura estrella en el Paseo de la Fama se suma a una lista de reconocimientos que respaldan su trayectoria y su influencia en la música latina, consolidando además la presencia de Colombia en uno de los escenarios más emblemáticos del entretenimiento mundial.