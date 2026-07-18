Incursión de hombres armados deja una persona muerta y dos desaparecidos en zona rural de Caucasia

Caucasia, Antioquia

Hombres armados que se movilizaban en una camioneta y portaban armas largas irrumpieron en el corregimiento de Cuturú, zona rural de Caucasia, asesinaron a Henry Hernando Narváez, de 48 años, y se llevaron a dos personas más, cuyo paradero se desconoce hasta el momento. Los hechos generaron pánico entre los habitantes del sector.

Según las primeras versiones, los atacantes ingresaron directamente a la población y ejecutaron el homicidio antes de llevarse a las dos víctimas.

Ante la gravedad de los hechos, el secretario de Gobierno de Caucasia, José Alejandro Payares, confirmó que la Administración Municipal activó de inmediato los protocolos de seguridad en coordinación con el Ejército Nacional, la Policía y demás autoridades competentes.

El funcionario expresó un mensaje de solidaridad con los habitantes de Cuturú y rechazó de manera contundente el violento episodio. “Esta Administración Municipal de Caucasia, en cabeza de nuestro alcalde, Joan Montes Cortés, una vez tuvo conocimiento, activamos los protocolos junto a las demás instituciones como Ejército Nacional, Policía y demás entidades competentes”, agregó.

Payares informó que se ordenó el despliegue de una importante fuerza pública para recuperar el orden y el control en el corregimiento. “Estaremos haciendo presencia como institución, acompañados de la fuerza pública, Ejército, Policía, Fiscalía, que ya preparan un despliegue operativo para recuperar el control y poder llevar nuevamente la tranquilidad a esta hermosa población”, aseguró.

Las autoridades municipales reiteraron que estos hechos no detendrán los esfuerzos por mejorar las condiciones de seguridad en todo el municipio de Caucasia. Las operaciones conjuntas continúan en la zona para dar con el paradero de las dos personas desaparecidas y capturar a los responsables.