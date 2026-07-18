Autoridades revelan identidad de secuestrado en Caucasia y ofrecen $50 millones de recompensa

Antioquia

Las autoridades en el departamento de Antioquia revelaron la identidad de una de las personas secuestradas en la zona rural de Caucasia, tras incursión de hombres armados que dejó una persona muerta y dos desaparecidos en zona rural de Caucasia.

Según la información, uno de los secuestrados es Yamit Beltrán, un minero reconocido en la región por su actividad con la que ha generado empleo.

Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Cuturú, donde hombres armados asesinaron a un hombre de 48 años, llamado Henry Hernando Narváez y secuestraron a Beltrán. Hay que indicar que desde las autoridades locales se mencionó de dos personas secuestradas, la identidad de la otra persona aún es desconocida.

Ante la gravedad del caso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presidió un Consejo de Seguridad en el que anunció medidas concretas. “Ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables de estos hechos”, afirmó el mandatario.

Además, Rendón solicitó a la Policía Nacional reforzar de inmediato su presencia en el casco urbano de Cuturú para garantizar la seguridad de sus habitantes.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación designó un fiscal especializado que, en coordinación con la Policía Judicial, adelantará las investigaciones para esclarecer los hechos, lograr el regreso con vida de Yamit Beltrán y capturar a los autores materiales e intelectuales del doble crimen.

Las autoridades mantienen operativos en la zona y piden a la ciudadanía suministrar cualquier información de manera reservada que contribuya al esclarecimiento de este caso.