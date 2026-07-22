Condenas de hasta 32 años por secuestros y robo a conductores de aplicaciones en el Valle de Aburrá

Antioquia

Un juez condenó a tres integrantes de un grupo delincuencial que operaba contra conductores de plataformas digitales por su responsabilidad en seis casos de secuestro y hurto cometidos entre el 20 de marzo y el 27 de julio de 2025 en Medellín y su área metropolitana.

Se trata de Didier Alejandro Rhenal Quintero, Mateo Sierra Cañaveral y Edward David Muñoz Sierra, quienes recibieron penas entre 12 y 32 años y 2 meses de prisión, según su grado de participación.

El fallo los declaró responsables de concierto para delinquir agravado, secuestro simple (en concurso homogéneo y sucesivo), hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo y homicidio agravado. La decisión quedó en firme.

Según la Fiscalía Seccional Medellín, los procesados solicitaban viajes por aplicación con destino a Bello, donde agredían y amordazaban a los conductores, les hurtaban celulares, tarjetas y objetos de valor, y luego los abandonaban en zonas boscosas o quebradas mientras huían en los vehículos robados.

En el caso más grave, el 9 de abril de 2025, golpearon hasta la muerte a un conductor en el norte del Valle de Aburrá y abandonaron su cuerpo en la vereda La China, en Bello.

Una víctima relató que la encapucharon, la amarraron y la trasladaron a varios sitios. Los delincuentes desvalijaron su vehículo y, finalmente, la dejaron en un lugar apartado con la orden de contar hasta 200 antes de pedir ayuda.

Por estos hechos, Juan Manuel Cifuentes ya había sido condenado, mientras que Brian Esteven Guisao Montes continúa en juicio. La sentencia se dictó tras la presentación de pruebas sólidas por parte de la Fiscalía.

Por último, la banda se apoderó de más de 100 millones de pesos en efectivo y bienes.