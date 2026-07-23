Tolima reúne a los principales expertos del país en el Primer Encuentro Regional de Infraestructura

Tolima

El encuentro, que se realizará entre el 23 y el 24 de julio, reunirá en Ibagué a expertos con amplia trayectoria en los sectores público y privado, quienes compartirán sus experiencias sobre los retos y oportunidades que afronta el país para consolidar una infraestructura moderna, competitiva y sostenible.

Se trata del Primer Encuentro Regional de Infraestructura, que contará con una agenda académica que marcará el inicio de una nueva etapa en la articulación entre el Estado, los gremios y el sector financiero, para promover espacios de diálogo que permitan impulsar alternativas de inversión.

Entre los panelistas invitados se destacan:

María Consuelo Araújo Castro

Actual presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, es una de las dirigentes más reconocidas del país. Fue ministra de Cultura entre 2002 y 2006 y ministra de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2007.

También ocupó importantes cargos en Bogotá como secretaria de Integración Social y gerente de TransMilenio. Su amplia experiencia en el sector público y su liderazgo al frente del principal gremio de la infraestructura aportarán una visión estratégica sobre el futuro de las obras que necesita Colombia.

Rafael Herz

Como vicepresidente de Estructuración de la Financiera de Desarrollo Nacional, lidera iniciativas estratégicas para la financiación y estructuración de grandes proyectos de infraestructura.

Su experiencia en asociaciones público-privadas (APP), estructuración financiera y modelos de inversión lo ha convertido en uno de los referentes nacionales en la formulación de proyectos que impulsan el crecimiento económico del país.

Ángela María Cáceres Duarte

Administradora de Empresas de la Universidad de los Andes y especialista en Finanzas, cuenta con más de tres décadas de experiencia en banca de inversión, estructuración financiera y asociaciones público-privadas.

Actualmente es gerente de Banca de Inversión de la FDN, desde donde lidera iniciativas estratégicas para el desarrollo de infraestructura. Su trayectoria incluye cargos directivos en el Ministerio de Hacienda, concesionarias viales, entidades fiduciarias y juntas directivas del sector financiero y energético.

María Elia Abuchaibe Cortés

Economista con más de 20 años de experiencia en desarrollo territorial e infraestructura. Actualmente es gerente de Desarrollo de Negocios de la FDN.

Ha ocupado posiciones de alto nivel como gerente general de ENTerritorio, gerente de Camacol Atlántico, secretaria de Hacienda de la Gobernación del Atlántico, secretaria de Planeación de Barranquilla e investigadora de Fundesarrollo.

José Ignacio López

Presidente de ANIF y uno de los economistas más influyentes de Colombia. Es PhD y máster en Economía de la Universidad de California, además de economista y magíster de la Universidad de los Andes.

Ha sido director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, economista jefe del Banco Santander y profesor de HEC París y de la Universidad de los Andes. En 2023 fue reconocido por la revista Forbes como uno de los 30 economistas más influyentes del país. Su análisis ofrecerá una perspectiva sobre el panorama económico y los desafíos que enfrenta la inversión en infraestructura.

Con este grupo de conferencistas y panelistas de alto nivel, el Primer Encuentro Regional de Infraestructura consolida al Tolima como un escenario de discusión nacional sobre políticas, mecanismos de financiación y estrategias que permitan acelerar la ejecución de proyectos del sector.

Durante los dos días de deliberaciones, los asistentes conocerán experiencias exitosas, modelos de inversión y herramientas para impulsar proyectos que respondan a las necesidades de las regiones.