Incendio forestal sin control ha consumido más de 80 hectáreas de vegetación en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Miguel Vargas, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, aseguró que, pese a las extensas jornadas de trabajo adelantadas para extinguir el incendio forestal en el Alto de Gualanday, la emergencia continúa activa.

Según Vargas, como organismos de socorro permanecen en la zona con más de 60 integrantes de los organismos de socorro, concentrando todos sus esfuerzos en el control y liquidación de los focos que aún permanecen encendidos.

“En las labores de control y liquidación del incendio, participan actualmente 20 unidades de Bomberos Oficiales y Voluntarios, siete de Defensa Civil, cuatro de la Cruz Roja, ocho de Ponalsar y 23 del Ejército Nacional. Para un total de 62 unidades desplegadas en el terreno”, indicó Miguel Vargas, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué.

Además, resaltó que, debido a las condiciones topográficas del sector, la extensión del área afectada y el comportamiento del incendio ha dificultado las labores, impidiendo que se puede extinguir totalmente el fuego.

Se espera que en la mañana de este jueves la Fuerza Aeroespacial realice sobre vuelos en la zona con el fin de apoyar las labores de extinción en esta zona que se caracteriza por tener unas condiciones topográficas complejas.

Los organismos de socorro mantienen instalado el Puesto de Comando de Incidentes, en la vía hacia Buenos Aires, donde se está haciendo toda la logística de atención y direccionamiento de la emergencia, la cual solamente ha afectado pastizal y material vegetal, y hasta el momento no se han visto comprometidas viviendas, ni personas.