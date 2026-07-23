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23 jul 2026 Actualizado 13:18

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Joven de 21 años murió en accidente de tránsito en Ibagué

Según Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué, con la información preliminar, el conductor de la motocicleta no contaba con licencia de conducción para ningún tipo de vehículo.

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En diálogo con Caracol Radio Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué, confirmó que en medio de un accidente de tránsito murió un motociclista de 21 años identificado Jaime Santiago Ospina Cruz, hecho que sucedió en la noche del miércoles 22 de julio en la carrera Quinta con calle 23.

“En el siniestro vial se vieron involucrados una motocicleta de placas QPK-39C y un camión de placas SWM-622. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto falleció en el lugar”, dijo Martínez.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer cuál de los actores viales habría incumplido la señal semafórica, por lo que las circunstancias del siniestro continúan siendo materia de investigación.

“De acuerdo con la información preliminar, el conductor de la motocicleta no contaba con licencia de conducción para ningún tipo de vehículo y la documentación del automotor se encontraba vencida. Por su parte, el conductor del camión resultó ileso y la prueba de embriaguez practicada arrojó resultado negativo”, dijo el secretario de Movilidad de Ibagué.

Finalmente, Martínez lamentó este nuevo hecho e insistió en que el respeto por las normas de tránsito es una responsabilidad compartida. “Expresamos nuestras condolencias a los familiares y seres queridos de la víctima. Reiteramos el llamado a todos los actores viales a respetar la señalización, atender los semáforos y cumplir con la normatividad vigente. Una decisión equivocada en la vía puede tener consecuencias irreversibles”, manifestó el funcionario.

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