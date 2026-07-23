Tolima propone un capítulo especial para las vías terciarias en el próximo Plan de Desarrollo

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, aprovechó el Primer Encuentro Regional de Infraestructura para proponerle al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella que abra un capítulo especial en su Plan Nacional de Desarrollo para las vías terciarias o rurales.

Según la mandataria, se trata de una deuda histórica para el desarrollo y la calidad de vida de las familias campesinas, que se debe empezar a saldar con pavimentación, además de mantenimiento.

“Desde el Tolima le queremos proponer al nuevo Gobierno nacional un acápite especial, y es que dentro del Plan de Desarrollo de la próxima vigencia se deje un capítulo especial para las vías terciarias, rurales. Queremos que en ese capítulo especial se prioricen los recursos con los cuales se van a financiar el mantenimiento, la construcción y la rehabilitación de los caminos rurales”, destacó.

En el Tolima hay 13.000 kilómetros de vías rurales, de los cuales se han pavimentado o intervenido alrededor de 1.300, es decir, el 10 %.

“Aquí se requiere hacer un gran esfuerzo desde el Gobierno nacional con los gobiernos regionales y municipales para poder conectar no solo los grandes corredores estratégicos del país, sino también las vías terciarias con esos corredores y llevar productividad y progreso a las regiones”, acotó.

¿Y las vías 4G?

Por su parte, la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, María Consuelo Araújo, reveló que, en diálogo con la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, priorizaron lo que ocurrirá en el futuro con las vías 4G cuando reviertan a la Nación.

“Una de las tareas que tenemos en los dos días del Encuentro es saber qué va a pasar con las reversiones, porque no podemos dejar que se nos acaben las carreteras cuando se genere el proceso de reversión. Hay que estructurar rápidamente para que esa reversión pase a otro mecanismo, con otros recursos; puede ser con otro contratista”, acotó.

Se espera que el Encuentro arroje una propuesta para el mantenimiento y la reversión de las vías 4G a la Nación, y luego presentarla al Gobierno nacional.