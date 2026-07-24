Incautan más de 7.000 galones de ACPM destinados a la minería ilegal en Ataco, Tolima

Tolima

Una de las principales dificultades para frenar la minería ilegal en el sur del Tolima ha sido cortar el flujo de combustible que utilizan las máquinas y retroexcavadoras destinadas a la extracción ilegal de oro. De hecho, en 2026 se han identificado aumentos de hasta el 500 % en las ventas de estaciones de servicio en municipios como Coyaima.

Sin embargo, el Ejército Nacional informó que en las últimas horas ubicó e inmovilizó dos camiones tipo cisterna en el municipio de Ataco, los cuales transportaban 7.493 galones de ACPM ilegal. Así lo informó el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada.

“Los vehículos, al parecer, pretendían ingresar ACPM para abastecer maquinaria amarilla utilizada en actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros. Durante la inspección, las autoridades establecieron que ambos automotores no contaban con la documentación exigida para el transporte del combustible, entre ella las guías de movilización, ni acreditaban el lugar autorizado para su descarga”, explicó el oficial.

El coronel agregó que, en aplicación del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía 1073 de 2015 y del Decreto 1135 de 2022, se procedió a la inmovilización de los vehículos y a la incautación del combustible.

“Con esta operación se evita que el combustible abastezca la maquinaria amarilla empleada en actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros en el municipio de Ataco, afectando las capacidades logísticas de estas estructuras ilegales. De esta manera, la Sexta Brigada contribuye a la protección de los recursos naturales, al control de la minería ilegal y a la reducción del impacto ambiental que esta actividad genera en la región”, manifestó.

A través del Decreto 0067 del 29 de enero de 2026, la Gobernación del Tolima prohibió el tránsito de maquinaria amarilla, como retroexcavadoras y dragas, por las vías secundarias y terciarias del departamento, con el propósito de impedir su ingreso a las zonas donde se desarrolla minería ilegal.