Subsidio a cuota inicial y beneficiarios con menos ingresos: propuesta de Camacol sobre “Mi Casa Ya”

En Cartagena el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Guillermo Herrera, se refirió a los cambios planteados al Gobierno entrante para impulsar al sector, y hacer que en el país cada vez haya más propietarios de vivienda.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo al dirigente de Camacol, el presidente Abelardo de la Espriella tiene el gran reto de dinamizar una industria que presenta números negativos, y registra una dinámica igual que hace 15 años.

Camacol espera reactivación de la vivienda con el nuevo Gobierno Nacional

“Mi Casa Ya” o “Casa Milagro” debería ser un 40% más barato para el presupuesto nacional, según él, por las restricciones fiscales que va a enfrentar el nuevo Gobierno debido al sobre endeudamiento que dejó el presidente Petro.

“Importante no tener trámites ante entidades públicas, es decir, esto de ir a pedir el Sisbén para entrar a la cola y ser beneficiario no es ningún beneficio. Dos, focalizar mejor, es decir, que los recursos lleguen a los hogares de menores ingresos y por eso proponemos que los subsidios, lleguen a hogares que ganan desde un salario y medio; y tres, obviamente apoyar más el subsidio a la cuota inicial”, manifestó Herrera.

Desde la capital bolivarense, el vocero dijo estar a la expectativa a partir del 7 de agosto y agregó que trabajarán de manera conjunta con el ministerio.