Gobernador de Bolívar entrega renovado Centro Regional de Atención a Víctimas

Con el propósito de dignificar la atención y reivindicar a la población afectada por el conflicto armado, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, entregó la totalmente renovada sede del Centro Regional de Atención y Reparación a las Víctimas (CRAV), ubicado sobre la Vía de la Cordialidad. La obra, ejecutada con recursos propios de la Gobernación, permitirá atender a más de 10.000 personas cada mes en un espacio moderno, cómodo y seguro.

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El proyecto abarcó la recuperación integral de 2.310 metros cuadrados de infraestructura, resolviendo el deterioro que presentaba el lugar tras años de uso. La remodelación incluyó el cambio de fachada, baños, pisos, sistema de iluminación, pintura general, cerramiento, fosa séptica, mobiliario e instalación de nuevos sistemas de aire acondicionado. Además, el espacio reúne en un solo punto la oferta de entidades como la Unidad Nacional de Víctimas, la Personería, la Registraduría, la Secretaría de Paz y Reconciliación, y las secretarías de Salud departamental y distrital, evitando desplazamientos innecesarios para los usuarios.

Pensando en las familias que acuden con menores de edad, el complejo incorporó una nueva ludoteca, un parque infantil y una cafetería. En esta área, mientras los padres adelantan sus trámites, los niños cuentan con la atención y evaluación de psicoorientadoras y pedagogas para detectar oportunamente sus necesidades. El centro opera desde este jueves en jornada continua, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

“Transformar la vida de las personas más vulnerables es nuestro propósito. Por eso decidimos intervenir integralmente este centro para que las víctimas tengan un lugar digno donde sean atendidas, escuchadas y encuentren respuestas a sus necesidades”, afirmó Arana durante el acto de entrega, que contó con la presencia de representantes de la Mesa Departamental de Víctimas, autoridades locales y la comunidad.